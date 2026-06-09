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'Mordisco' habría ordenado aumentar el reclutamiento de menores para entrenarlos en ataques con drones

Exclusivo Noticias RCN: un informe de inteligencia militar señala que alias ‘Dionisio Rayo’ sería el encargado de ejecutar la orden y llevar a niños a una escuela clandestina.

Giovanny Suárez

septiembre 06 de 2026
07:44 p. m.
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Un informe de inteligencia militar conocido en exclusiva por Noticias RCN revela una preocupante estrategia que estaría siendo impulsada por alias Iván Mordisco, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc.

Según el documento, el jefe de esta estructura armada habría ordenado aumentar el reclutamiento de menores de edad para posteriormente entrenarlos en el manejo de drones cargados con explosivos.

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La información conocida por este medio señala que los niños y adolescentes serían llevados hasta una zona ubicada en la región del Naya, entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde recibirían entrenamiento para operar aeronaves no tripuladas.

El objetivo sería que estos menores adquirieran las capacidades necesarias para participar posteriormente en ataques dirigidos contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil.

'Mordisco' es quien habría ordenado aumentar el reclutamiento de menores

Detrás de esta estrategia aparecería un hombre identificado por las autoridades con el alias de Dionisio Rayo.

De acuerdo con el informe, habría sido designado por Iván Mordisco para fortalecer dos actividades consideradas prioritarias para esta estructura: incrementar el reclutamiento de menores y ampliar los entrenamientos en el manejo de drones con explosivos.

La inteligencia militar habría identificado así una cadena de mando en la que Mordisco impartiría la instrucción y ‘Dionisio Rayo’ tendría la responsabilidad de ponerla en marcha en los territorios donde opera la organización.

La preocupación de las autoridades está relacionada con que los menores no solo estarían siendo incorporados a las filas de las disidencias, sino que además serían preparados para desarrollar una función específica dentro de los ataques que ejecutan estas estructuras.

Menores estarían siendo llevados a una escuela clandestina para ser entrenados

Uno de los puntos centrales de la información de inteligencia es la región del Naya, ubicada entre Cauca y Valle del Cauca.

Según el documento, en esta zona las disidencias tendrían una especie de escuela clandestina, hasta donde serían trasladados algunos de los menores reclutados.

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Allí recibirían instrucción para manejar drones y desarrollar habilidades que posteriormente podrían ser utilizadas en atentados.

La información señala que, una vez culminados los entrenamientos, los menores podrían ser enviados a participar en acciones violentas en las que se emplean aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos.

De esta manera, el entrenamiento no tendría únicamente un propósito de aprendizaje, sino que estaría encaminado a convertir a los jóvenes reclutados en parte de la capacidad operacional de estas estructuras.

Informe revela aumento de ataque con drones contra la Fuerza Pública y la población

El informe también entrega una cifra que permite dimensionar la magnitud de esta amenaza. Según la información de inteligencia, entre enero y septiembre de 2026 se han registrado 418 ataques con drones.

Su utilización representa un desafío para las autoridades debido a que estos dispositivos pueden ser operados a distancia y modificados para transportar cargas explosivas.

Ahora, la posibilidad de que las disidencias estén formando a nuevos operadores, incluyendo menores reclutados, genera una alerta adicional.

¿En dónde se tendría planeado el aumento del reclutamiento de menores?

Aunque el Naya aparece como uno de los principales puntos identificados en el informe, la estrategia atribuida a la estructura de Iván Mordisco tendría, según inteligencia militar, un alcance mucho mayor.

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El documento advierte que los planes para aumentar el reclutamiento y fortalecer el entrenamiento con drones buscarían extenderse a por lo menos ocho departamentos más del país.

Esto supondría una expansión territorial de una modalidad que combina el reclutamiento de menores con el uso de tecnología para ejecutar ataques.

Las autoridades deberán determinar cuáles son los departamentos involucrados, qué estructuras estarían participando y cuántos menores podrían estar siendo afectados por esta estrategia.

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