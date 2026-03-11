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Hallan sin vida a un policía dentro de una habitación de un distrito policial en Ecuador

El caso ocurrió durante la mañana de este martes 3 de noviembre, en el Distrito de Policía La Delicia.

Foto: X @PoliciaEcZona9

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
07:01 p. m.
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Un hecho que está siendo investigado se registró en el norte de Quito, Ecuador, donde un servidor de la Policía Nacional fue encontrado sin vida al interior de las habitaciones de descanso de una instalación policial.

Encuentran sin vida a policía de Ecuador

El caso ocurrió durante la mañana de este martes 3 de noviembre, en el Distrito de Policía La Delicia. La información fue confirmada por la institución a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, en el que lamentó el fallecimiento del uniformado y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros.

De acuerdo con información preliminar conocida por medios locales, el hallazgo se produjo en la habitación 802, ubicada en el octavo piso del edificio destinado al descanso de los integrantes de diferentes unidades policiales.

Según los primeros reportes, otros uniformados intentaron comunicarse con su compañero a través de una llamada telefónica. Al escuchar el celular dentro de la habitación y no obtener respuesta, decidieron ingresar al lugar, donde lo encontraron tendido sobre una cama con una herida ocasionada por un arma de fuego en la cabeza.

¿Qué se sabe sobre la muerte del policía en Quito?

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En su pronunciamiento oficial, la Policía Nacional de Ecuador señaló que, de manera preliminar, el caso estaría relacionado con una presunta “muerte autoinfligida”. Sin embargo, todavía se adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Tras conocer la situación, la institución coordinó acciones especializadas para activar los procedimientos correspondientes y garantizar la preservación de la escena mientras se desarrollan las diligencias.

Por ahora, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre la identidad del uniformado ni sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Finalmente, la Policía ecuatoriana manifestó su pesar por lo sucedido y pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía manejar la información con responsabilidad, evitando replicar versiones que no hayan sido confirmadas oficialmente.

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