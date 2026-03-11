Trump pondrá fin al acuerdo de ayuda militar de EE. UU. a Israel antes de 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Washington pondrá fin al acuerdo de asistencia en materia de seguridad que mantiene con Israel y que contemplaba el envío anual de 3.800 millones de dólares hasta 2028.

Según explicó el mandatario en una entrevista televisiva, la decisión fue adoptada en conjunto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien habría estado de acuerdo con poner fin al programa establecido en 2019 bajo un memorando de entendimiento negociado durante la administración de Barack Obama.

Trump aseguró que Estados Unidos seguirá respaldando a Israel en caso de que lo necesite, pero defendió que el país ya no requiere este tipo de ayuda. “Israel es nuestro aliado número uno; les damos más que a nadie, y ya no la necesitan”, afirmó.

El presidente también vinculó la decisión a las críticas contra Israel promovidas por Abdul El Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, quien ha centrado parte de su campaña en cuestionar el apoyo estadounidense al Estado israelí.

Más de siete décadas de asistencia estadounidense

La decisión marca un giro en una de las alianzas estratégicas más sólidas de la política exterior estadounidense. De acuerdo con datos del Consejo de Relaciones Exteriores, desde su creación en 1948, Israel ha recibido más de 300.000 millones de dólares en asistencia económica y militar de Estados Unidos ajustados por inflación, convirtiéndose en el principal receptor de ayuda estadounidense desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

RELACIONADO Confirman la muerte de un menor por sarampión en Nueva York

Sin embargo, el propio Netanyahu había manifestado anteriormente su interés en reducir la dependencia de Israel respecto a Washington. En mayo, durante una entrevista con la cadena CBS, aseguró que su objetivo era disminuir gradualmente el apoyo estadounidense hasta llevarlo a “cero”.

El anuncio se produce además en un momento de creciente debate dentro de Estados Unidos sobre la ayuda destinada a Israel. Diversas encuestas reflejan un aumento en el número de ciudadanos que respaldan recortes en la asistencia, en medio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y de la prolongada confrontación con Irán.

Oposición israelí arremete contra Netanyahu

La medida también generó reacciones inmediatas en la política israelí. El líder opositor Gadi Eisenkot afirmó que el anuncio evidencia que Netanyahu “debe ser reemplazado”, al considerar preocupante que los organismos de defensa del país conocieran el cambio a través de los medios de comunicación al mismo tiempo que la ciudadanía.

“Ya no se puede confiar en él y debe ser reemplazado”, señaló Eisenkot en un comunicado publicado en la red social X. Sus declaraciones se producen en medio de la incertidumbre política que vive Israel tras las elecciones del 27 de octubre, que no dejaron una mayoría clara ni para la coalición de Netanyahu ni para el bloque opositor liderado por Eisenkot.

La oposición aseguró este martes que buscará formar con rapidez un nuevo gobierno para sacar del poder al actual primer ministro, aunque persisten diferencias internas sobre la posibilidad de construir alianzas con los partidos árabes representados en el Parlamento israelí.

Mientras tanto, la decisión de Washington añade un nuevo elemento de tensión a una relación estratégica que durante décadas ha sido considerada una de las más estrechas entre Estados Unidos y Oriente Medio.