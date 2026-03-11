Estas fueron las 10 motos más vendidas en Colombia en octubre de 2026: hay sorpresas

El mercado de motocicletas en Colombia continúa mostrando cifras positivas durante 2026. Según el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, durante octubre se registraron 123.214 motos nuevas, lo que representó un crecimiento del 24,72 % frente al mismo mes de 2025.

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Aunque las matrículas disminuyeron un 3,06% respecto a septiembre, el balance del año sigue siendo favorable. Entre enero y octubre, los registros aumentaron un 27,87%, reflejando el interés de los colombianos por este medio de transporte.

¿Cuáles fueron las 10 motos más vendidas en Colombia durante octubre de 2026?

El informe reveló que la AKT AK125NKD EIII fue la motocicleta más registrada del país, con 5.966 unidades, aunque presentó una caída del 16,1% frente a octubre del año anterior.

Este fue el listado de los diez modelos con más matrículas:

AKT AK125NKD EIII: 5.966 unidades.

Yamaha NMAX 155: 5.145 unidades.

Honda XR190L 2.0: 4.624 unidades.

Bajaj CT100 ES Spoke: 4.333 unidades.

Suzuki DR150 ABS: 4.134 unidades.

Honda XR150L 2.0: 3.348 unidades.

Suzuki GN125 ABS: 3.309 unidades.

Bajaj CT100 KS Spoke: 3.268 unidades.

Hero Hunk 125 R: 3.234 unidades.

Yamaha XTZ150 ABS: 3.158 unidades.

Estos modelos representaron el 32,9 % del mercado nacional. Además, todos incorporan sistemas de frenado ABS o CBS, tecnologías que contribuyen a mejorar la seguridad.

¿Cuáles fueron las marcas de motos más vendidas en Colombia?

Por marcas, Bajaj encabezó el mercado con una participación del 15,6 %, seguida por Suzuki y Honda.

Las motocicletas de entre 101 y 125 centímetros cúbicos concentraron el 44,5 % de las matrículas, mientras que las de 151 a 200 centímetros cúbicos alcanzaron el 30,1 %.

Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca reunieron el 46 % de los registros nacionales. Por municipios, Sabaneta, Funza y El Cerrito ocuparon los primeros lugares.