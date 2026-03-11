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VIDEO | Fuegos artificiales por poco impactan un helicóptero en Estados Unidos

El hecho ocurrió en el Lumen Field, escenario deportivo ubicado en Seattle.

Foto: X @AlertaNews24

Noticias RCN

noviembre 03 de 2026
05:06 p. m.
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A través de videos compartidos en X se conocieron imágenes de un incidente que tuvo lugar en Estados Unidos y que generó preocupación entre los asistentes de un encuentro de la NFL.

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Se trata del momento en que varios fuegos artificiales estallaron a pocos metros de un helicóptero militar que sobrevolaba el estadio antes del partido entre los Seattle Seahawks y los Chicago Bears.

El hecho ocurrió en el Lumen Field, escenario deportivo ubicado en Seattle, donde cerca de 70.000 espectadores se encontraban reunidos para presenciar el encuentro correspondiente a la temporada de fútbol americano.

De acuerdo con reportes de medios locales, el espectáculo previo al compromiso incluyó el sobrevuelo de cuatro helicópteros Black Hawk del Ejército de Estados Unidos, que realizaron una maniobra sobre el recinto deportivo.

Sin embargo, cuando la última aeronave se aproximaba a completar el recorrido, se activaron los dispositivos de pirotecnia del estadio.

En ese momento, varios fuegos artificiales salieron disparados hacia el helicóptero y explotaron muy cerca de su parte posterior, donde se encuentra el rotor de cola.

Videos del momento del impacto

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La situación quedó registrada en videos grabados por los asistentes y posteriormente difundidos en redes sociales. Las imágenes muestran la cercanía entre las explosiones y la aeronave, lo que provocó momentos de tensión entre quienes presenciaban el espectáculo.

Pese al peligro que representó la maniobra, el helicóptero continuó su trayectoria y no se reportaron consecuencias para sus ocupantes, según la información divulgada sobre el incidente.

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