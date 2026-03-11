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VIDEO | Iban borrachos y disparando desde un carro frente a un colegio en el sur de Bogotá

Cinco personas, entre ellas tres hombres y dos mujeres, fueron capturadas luego de que la Policía encontrara un revólver en el vehículo en el que se movilizaban.

Yhonay Díaz

noviembre 03 de 2026
06:47 p. m.
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La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a cinco en el barrio Naciones Unidas, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, tras disparar con arma de fuego cerca de una institución educativa.

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Los detenidos son tres hombres y dos mujeres que se encontraban dentro de un vehículo en el que los uniformados encontraron un revólver con cartuchos percutidos.

De acuerdo con el teniente coronel Carlos Torres, comandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar, los policías ubicaron el vehículo en el que se encontraban cinco personas señaladas de propinar los disparos.

Al realizar el registro del vehículo, encontraron un arma de fuego tipo revólver que tenía los cartuchos ya percutidos. Los ocupantes estaban consumiendo bebidas licor al momento de la intervención de la policía.

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Capturaron a cinco personas borrachas disparando en una escuela de Bogotá

De acuerdo con la información entregada por el comandante Torres, las cinco personas fueron capturadas puesto que no contaban con los documentos del arma de fuego encontrada en el vehículo.

Tras el procedimiento, los detenidos y el revólver fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Se conoció, además, que una de las personas capturadas registra antecedentes judiciales.

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Vecinos alertaron a la Policía de los disparos en el sur de Bogotá

El teniente coronel Carlos Torres destacó la importancia de la colaboración ciudadana para que las autoridades puedan reaccionar ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia en los barrios de Bogotá.

Por esa razón, reiteró el llamado a utilizar la línea de emergencias 123 cuando se escuchen detonaciones o se conozcan hechos que requieran la intervención de la Policía.

Las autoridades deberán avanzar en las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias de los disparos reportadas por la comunidad.

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