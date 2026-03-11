Expopet Medellín 2026: fechas, precios de las entradas y requisitos para llevar mascotas

Medellín se prepara para recibir una nueva edición de Expopet, una feria dedicada a los animales de compañía que reunirá actividades, jornadas de adopción y espacios de entretenimiento para toda la familia.

El evento, organizado por Corferias, se realizará del 27 al 29 de noviembre de 2026 en Plaza Mayor, donde los asistentes podrán participar en diferentes experiencias junto a sus perros y gatos.

¿Qué actividades tendrá Expopet Medellín 2026?

Esta será la segunda edición de la feria en la capital antioqueña, después de su primera presentación en noviembre de 2025.

Entre los principales atractivos estará la Escuela Viajera de la Felicidad Perruna, un espacio diseñado para fortalecer la relación entre las mascotas y sus cuidadores mediante juegos y actividades que estimulan sus sentidos.

También se realizarán jornadas de adopción responsable, encuentros con expertos en bienestar animal y una muestra comercial con productos y servicios especializados.

La feria llega a una región donde los animales tienen una presencia importante en los hogares. Según cifras de Marketing Veterinario, el 83 % de las familias antioqueñas convive con al menos un perro o gato.

¿Cuánto cuestan las entradas para Expopet Medellín 2026?

De acuerdo con la información oficial de los organizadores, la entrada general tiene un valor de $15.000, mientras que los menores de 14 años podrán ingresar gratuitamente.

Las boletas estarán disponibles en la página oficial de Expopet Medellín y en las taquillas del Pabellón Blanco de Plaza Mayor.

Quienes planeen asistir con sus mascotas deberán cumplir algunas condiciones para garantizar el bienestar de los animales durante el recorrido.

Es necesario presentar el carné de vacunación actualizado, llevar a los perros con correa o arnés y utilizar bozal cuando corresponda.

Además, los animales deberán encontrarse en buenas condiciones de salud y permanecer acompañados por sus cuidadores durante toda la visita.

Con esta programación, Expopet busca promover la tenencia responsable y ofrecer espacios para compartir con los animales de compañía.