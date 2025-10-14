Hamás busca retomar el control en Gaza en medio de las nuevas negociaciones

Tras la entrada en vigor del alto el fuego el pasado viernes, Hamás intenta restablecer su dominio en las zonas de la Franja de Gaza de las que se había retirado el ejército israelí, mientras se desarrollan negociaciones sobre el plan impulsado por Estados Unidos que propone excluir al movimiento islamista de cualquier futuro gobierno en el territorio palestino.

Hamás recupera terreno en Gaza, aprovechando la tregua con Israel

Periodistas de la AFP reportaron la presencia de fuerzas de seguridad de Hamás desplegadas en mercados y carreteras de distintas ciudades, en un intento por restablecer el orden tras dos años de guerra con Israel.

Sin embargo, la tensa calma se vio interrumpida este martes por nuevos enfrentamientos en el barrio de Shujaiya, en Ciudad de Gaza, donde unidades vinculadas a Hamás se enfrentaron con clanes locales y grupos armados, algunos presuntamente respaldados por Israel.

“Durante largas horas esta mañana hubo intensos combates entre las fuerzas de seguridad de Hamás y miembros de la familia Hilles. Escuchamos disparos y explosiones, y las fuerzas de seguridad detuvieron a varios de ellos. Nosotros los apoyamos”, relató un residente identificado solo como Mohamed.

Según una fuente de seguridad palestina, la “Fuerza de Disuasión”, una unidad recientemente creada por Hamás lleva a cabo “operaciones de campo para garantizar la seguridad y la estabilidad” en la zona.

Sin embargo, la violencia interna refleja los desafíos del movimiento para reafirmar su control en un territorio aún dividido por la denominada “Línea Amarilla”, detrás de la cual las tropas israelíes mantienen presencia en cerca de la mitad de la franja.

En paralelo, la cadena Al Aqsa, vinculada a Hamás, difundió un video en Telegram que muestra la ejecución pública de ocho supuestos “colaboradores” de Israel, aunque la no se ha podido verificar su autenticidad.

La Defensa Civil de Gaza informó este martes la muerte de seis personas en dos incidentes separados provocados por disparos israelíes.

El ejército de Israel aseguró que actuó contra “sospechosos” que se acercaban a sus posiciones tras cruzar la “Línea Amarilla” y, en otro caso, contra un grupo de civiles que consideró una “amenaza inmediata”.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007 tras expulsar a Fatah, enfrenta ahora un escenario político incierto. El plan estadounidense, respaldado esta semana en una cumbre en Egipto presidida por el presidente Donald Trump, contempla una Gaza desmilitarizada y sin participación de Hamás en el futuro gobierno.

Aquellos miembros del movimiento que acepten “deponer sus armas” serían amnistiados, según el documento.

A pesar de los enfrentamientos, algunos habitantes de Gaza aseguran sentirse más seguros con la reaparición de las fuerzas del movimiento islamista.

Mientras tanto, en Israel, las familias de los rehenes han intensificado la presión sobre Hamás para que entregue los restos de los 24 israelíes fallecidos que aún permanecen en Gaza, en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego.

El presidente Trump instó al grupo palestino a cumplir “su promesa” de entregar los cuerpos. Hasta el momento, 20 rehenes vivos han sido liberados y se han devuelto los restos de cuatro más, los israelíes Guy Iluz, Yossi Sharabi y Daniel Peretz, y el estudiante nepalí Bipin Joshi.

Por su parte, el hospital Nasser de Jan Yunis confirmó la recepción de los cuerpos de 45 palestinos entregados por Israel en el marco del mismo acuerdo, en un gesto humanitario que busca mantener vivo el frágil proceso de paz.