CANAL RCN
Internacional

Hamas e Yihad Islámica enviarán a Israel muestra de un cuerpo hallado en Gaza

Las facciones palestinas aseguran que los restos podrían corresponder a uno de los rehenes israelíes.

Foto: AFP

AFP

diciembre 03 de 2025
06:29 a. m.
Las organizaciones Hamas y Yihad Islámica confirmaron a la AFP que este miércoles enviarán a Israel una muestra de un cuerpo recuperado recientemente en el norte de la Franja de Gaza.

Según un funcionario de Hamas, un equipo de los brazos armados de ambos grupos encontró restos “posiblemente pertenecientes a un rehén israelí” bajo los escombros en Beit Lahia. La muestra será trasladada mediante el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Tensiones en medio de la tregua

La información fue corroborada por un representante de la Yihad Islámica, quien señaló que los restos fueron localizados en una zona devastada tras dos años de guerra. El hallazgo se conoce un día después de que Israel recibiera otros restos desde Gaza, aunque análisis forenses concluyeron que no pertenecían a los dos últimos rehenes fallecidos identificados como pendientes de entrega: el israelí Ran Gvili y el tailandés Sudthisak Rinthalak.

En el marco de la primera fase del frágil alto al fuego impulsado por Estados Unidos, Hamas debía entregar los cuerpos de 48 rehenes, entre ellos 20 que aún estaban con vida. Hasta ahora se han recuperado 26 de los 28 fallecidos, pero Israel acusa a las facciones palestinas de retrasar la entrega. Hamas asegura que la destrucción generalizada en Gaza dificulta la localización de los restos.

La tregua, vigente desde el 10 de octubre, continúa en medio de acusaciones mutuas por incumplimientos, mientras la crisis humanitaria en la Franja de Gaza se agrava. En reciprocidad, Israel ha liberado cerca de 2.000 prisioneros palestinos y ha devuelto los cuerpos de cientos de ellos.

