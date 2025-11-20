Cuatro muertos en nuevos bombardeos israelíes en Gaza pese a la tregua

Cuatro personas, entre ellas una niña de un año, murieron este jueves en el sur de Gaza tras nuevos bombardeos israelíes, en medio de acusaciones cruzadas entre Israel y el movimiento islamista Hamás sobre la violación de la tregua vigente desde octubre.

Los ataques se reanudaron el día anterior, en una de las jornadas más sangrientas desde que comenzó el alto el fuego acordado bajo presión de Estados Unidos. El balance de esta nueva oleada de violencia asciende ya a 31 muertos, según autoridades locales y hospitales.

Testimonios de miedo y desesperanza

La población vive con temor constante. "Mi hija no ha dejado de preguntarme toda la noche: ¿va a volver la guerra?", relató Lina Karaz desde Ciudad de Gaza. "Estamos preocupados (...) Esta noche, el ruido de los bombardeos y las explosiones (...) era aterrador. ¿Cuándo terminará esta pesadilla?".

Para Mohammed Hamdouna, desplazado de 36 años en un campamento de Jan Yunis, "nada ha cambiado en concreto" desde el inicio de la tregua el 10 de octubre.

Los ataques en Gaza se suman a bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano, donde también rige un cese al fuego con Hezbolá, aliado de Hamás. Israel acusa al grupo de rearmarse en su frontera norte, mientras autoridades libanesas denuncian que Tel Aviv vulnera la tregua con ataques regulares.

Israel defiende sus operaciones, Hamás habla de “escalada peligrosa”

Según la Defensa Civil de Gaza, tres personas murieron antes del amanecer en un bombardeo al este de Jan Yunis, todos miembros de una misma familia, incluido un bebé de un año. Otra víctima falleció en un ataque con drones en la misma zona.

Una portavoz militar israelí confirmó la operación, asegurando que buscaba "desmantelar infraestructuras terroristas". "No hay nada inusual en ello", afirmó.

Hamás denunció una "escalada peligrosa" y pidió a Estados Unidos que "ejerza una presión inmediata y seria para (obligar a Israel a) respetar el alto el fuego". Catar, otro de los garantes, condenó "firmemente los brutales ataques" que ponen en riesgo el acuerdo.

Hasta el mediodía del jueves, el ejército israelí no había anunciado la reactivación de la tregua, como en anteriores episodios de violencia.

La guerra en Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás contra el sur de Israel, que dejó 1.221 muertos. La ofensiva de represalia israelí ha causado más de 69.500 víctimas en la Franja, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por la ONU.