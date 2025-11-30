CANAL RCN
Papamóvil de Francisco recorrerá las calles de Gaza como clínica infantil

Se trata de la última voluntad del primer papa latino, que abogó por el fin de la guerra en Medio Oriente hasta el último de sus días.

Foto: montaje realizado con imágenes de Cáritas y AFP

Noticias RCN

noviembre 30 de 2025
08:59 a. m.
En vida, el papa Francisco suplicó durante meses que la guerra acabara en Gaza y, en la muerte, su vehículo de uso personal, el papamóvil con el que recorrió Belén en su segunda visita al extranjero (2024), será utilizado como clínica infantil.

Tras una serie de modificaciones, que no superaron los 15.000 dólares, la organización católica de ayuda humanitaria Cáritas cumplirá el último deseo del primer papa latino.

Pero antes, deben conseguir un permiso para atravesar el cerco de Israel y llegar a los niños que aún enfrentan las secuelas de la guerra. Así lo comentó a la agencia AFP el secretario general de Cáritas, Alistair Dutton:

"Como ocurre con toda la ayuda humanitaria, necesitamos urgentemente acceder a Gaza (…) Estamos trabajando a través de los canales oficiales para conseguirlo lo antes posible".

¿Qué tipo de atención recibirán los niños en el papamóvil?

Ya en Gaza, se cree que el papamóvil podría atender hasta 200 niños por día.

Con los equipos e insumos que organizaron en su interior realizará triajes, exámenes médicos, diagnósticos, tratamientos, jornadas de vacunación, suturas y pruebas de infecciones.

"Los niños de Gaza estaban muy cerca del corazón del papa Francisco (…) y próximamente se sentarán en su silla y serán tratados como las personas más valiosas de la Tierra", celebró el secretario general de la filial sueca de Cáritas, Peter Brune.

Nuevo nombre y una nueva misión:

El antiguo papamóvil fue rebautizado como el "Vehículo de la Esperanza" y, de acuerdo con el obispo de que lo bendijo, Anders Arborelius, está listo para su nueva misión.

Su propósito compartido con el papa Francisco es que "todos los niños a los que llegue se sientan vistos, escuchados y protegidos. Los derechos y el bienestar de los niños son lo primero".

Pero hay más. "Este vehículo es un testimonio: el mundo no ha olvidado a los niños de Gaza. No es solo un vehículo: es un mensaje de compasión, dignidad y esperanza".

