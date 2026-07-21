El jugador de la Selección España que se dedica a rescatar perritos de las calles

Tras el gran desempeño de la Selección España durante la Copa del Mundo 2026, millones de internautas se han interesado por conocer detalles de la vida de cada uno de los futbolistas que lograron darle el segundo trofeo mundial a “la roja”.

Sin embargo, algunas de las acciones por fuera de las canchas ya han sido exaltadas por cientos de fanáticos, quienes han aplaudido la labor por parte del extremo Ferran Torres ya que este se ha llevado la atención por ser un fiel amante de los animales.

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¿Qué hace Ferran Torres con los animales?

El delantero del Barcelona no solo ha obtenido fanáticos por su talento dentro de las canchas, sino también por su amplio corazón con los animales.

Aunque pocos conocen su historia, Torres ha comentado, en reiteradas ocasiones, detalles de su conmovedora vocación que lo llevó a sumarse al rescate de animales en condiciones de vulnerabilidad.

Tras la pérdida de su perro Rex, cuando tan solo era un niño, nació su compromiso que le dictó ayudar a otras mascotas. Por esto, desde 2021, el hombre es embajador de Wild at Heart Foundation. Esta organización se dedica a rescatar perros callejeros de distintas partes del mundo.

Dentro de su labor se encuentra el trabajo de concientización sobre la crisis mundial que representa la población de perros en condición de calle y apoyar a futuras campañas de recaudación de fondos en pro de rescatarlos, recuperarlos y darlos en adopción responsable.

“Desde que nací he estado rodeada de perros. No recuerdo la vida sin su compañía. Con alegría, seguridad, amor y amabilidad, los perros son capaces de transformar una casa en un hogar. Estoy feliz. trabajar con Wild at Heart Foundation para ayudar a rescatar perros a escala mundial”, se leen declaraciones del futbolista en la página oficial de la fundación.

¿A qué se dedica la fundación que apoya Ferran Torres?

Creada desde 2015, Wild at Heart Foundation es una organización que se encarga de trabajar por todo el mundo para acabar con el sufrimiento de los perros en condición de calle con un enfoque de esterilización, educación, conciencia sobre la tenencia responsable y problemas urgentes.

Ferran también ha destacado al publicar, con especial alegría, diferentes contenidos en compañía de sus mascotas con quienes comparte diferentes momentos en casa, paseos familiares, piscina, entre otras actividades extremas en donde involucra a sus dos perritas Minnie y Lluna.