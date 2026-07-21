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En Estados Unidos proponen fecha para celebrar elecciones en Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro, sigue la incertidumbre sobre los procesos electorales en Venezuela mientras Delcy Rodríguez se mantiene como presidenta encargada.

Elecciones en Venezuela CNE
FOTO: AFP

Noticias RCN

julio 21 de 2026
07:13 a. m.
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Ya pasaron más de 6 meses desde que el gobierno de Estados Unidos adelantó un operativo militar en Venezuela para capturar al líder del régimen, Nicolás Maduro, quien enfrenta varios procesos contra la justicia en el país norteamericano.

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Desde entonces, la administración Trump tomó la decisión de respetar el orden constitucional de Venezuela, dejando a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria encargada, esto mientras se define el próximo paso que sería un proceso democrático justo y libre.

¿Cuándo habría elecciones en Venezuela?

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que a principios del mes de agosto comenzarán los procesos para la transición democrática en Venezuela. Según el funcionario, habría un acuerdo con el gobierno interino.

Un grupo que representa a la Asamblea Nacional de 2015, la última asamblea nacional elegida democráticamente, el grupo que reconocimos como el gobierno legítimo de Venezuela, se reunió con el gobierno interino y acordó establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo venezolano.

Proponen fecha para las elecciones en Venezuela

Tras el anuncio de Marco Rubio, hubo una reacción en el Congreso estadounidense. El senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, agradeció por la gestión del gobierno Trump en Venezuela y propuso una fecha para llevar a cabo las elecciones.

Moreno sugirió que los comicios se lleven a cabo el 24 de julio de 2027. Según el congresista, esta fecha serviría para rendir homenaje al libertador Simón Bolívar por su fecha de nacimiento. Además, explicó que serviría para homenajear a Donald Trump.

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