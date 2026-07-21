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Euforia en Madrid: así fue recibida la Selección España tras convertirse en los campeones del mundo

Las calles de Madrid se llenaron con miles de hinchas, quienes celebraron la llegada de la mejor selección del mundo.

Foto: AFP
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julio 21 de 2026
10:47 a. m.
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Millones de hinchas siguen al tanto de las celebraciones de España, quienes se convirtieron en la mejor selección del mundo tras ganar ante Argentina en un apretado partido en donde fueron superiores por más de 90 minutos.

Por supuesto, las celebraciones no se hicieron esperar durante el fin de semana ya que los ganadores llegaron, en horas recientes, a Madrid para compartir con miles de ciudadanos que se tomaron las calles de la ciudad para darle la bienvenida al grupo de futbolistas que brillaron durante toda la Copa del Mundo 2026.

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Bienvenida a la Selección España en Madrid

La Selección España llegó este lunes a Madrid en donde el primero en bajar de la aeronave fue el capitán Rodri Hernández, quien llevó el anhelado trofeo en sus manos y se tomó fotografías con parte del equipo técnico.

Después de esto, empezaron a aparecer otros de los futbolistas que celebraron desde lejos la presencia del público expectante por su regreso a casa con el premio mayor.

El recibimiento oficial fue por parte del rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y por el presidente Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncla. Por medio de un autobús de dos pisos, la Selección se reunió para iniciar el respectivo desfile por las calles de Madrid en donde esperaban pacientes miles de ciudadanos.

Su recorrido abarcó amplias avenidas de la capital española hasta llegar a la Plaza Cibeles en donde se realizó una ceremonia de homenaje en donde miles de hinchas se reunieron para bailar, disfrutar de la mejor música, protagonizar un show con luces, entre otras muestras de agradecimiento.

Así mismo, el espectáculo contó con la presencia de varios artistas como Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá y Aitana. Un video de Shakira también llamó la atención en aquel instante ya que la barranquillera compartió un mensaje de emoción y felicitaciones por el logro obtenido durante esta edición de la Copa del Mundo 2026.

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Recibimiento de la Selección Argentina

A su vez, en Argentina llegó el equipo albiceleste para ser recibidos por miles de fanáticos que también aparecieron por las calles para recibir al equipo que no contó con la presencia de su capitán Lionel Messi, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

Pese a la melancolía por haber perdido el título, miles de hinchas salieron a las calles para expresar su inmenso agradecimiento y exaltar el que habría sido el último Mundial de Messi como jugador.

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