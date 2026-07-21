Policía desmantela explotación ilícita de oro en Girardota, Antioquia

La Policía Metropolitana de Medellín reportó la captura de 10 personas en un operativo contra la minería ilegal realizado en la vereda El Socorro, zona rural de Girardota, norte del Valle de Aburrá.

Según el informe oficial, los detenidos serán procesados por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero, actividad con la que obtenían rentas ilegales superiores a 400 millones de pesos.

Operativo ambiental y judicial

El procedimiento fue ejecutado por el grupo de carabineros y de protección ambiental, quienes hallaron maquinaria, material químico y mercurio, sustancia altamente contaminante para ríos, quebradas y suelos de la región.

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Además, se ubicó un socavón utilizado para la extracción ilícita de oro y una planta con molinos tipo coco, sin permisos ambientales requeridos.

Incautaciones millonarias

El material incautado, entre maquinaria y químicos, fue avaluado en 4.500 millones de pesos, lo que representa un nuevo golpe a la minería ilegal en el área metropolitana de Medellín.

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Las autoridades destacaron que este tipo de operaciones buscan frenar el impacto ambiental y económico de las estructuras criminales dedicadas a la explotación ilícita de recursos naturales.