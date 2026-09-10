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¿Hay alerta de tsunami para la costa pacífica tras terremoto en Panamá? Reporte oficial

El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos reportó un terremoto de gran magnitud en Panamá y señaló una amenaza potencial para Colombia.

Riesgo de tsunami tras terremoto en Panamá
FOTO: Captura de pantalla - NOAA

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
01:20 p. m.
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Un terremoto de magnitud 7.6 registrado en Panamá motivó la emisión de un mensaje sobre una posible amenaza de tsunami para varios países de la región, entre ellos Colombia. La información aparece en el sistema de alertas de tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

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El boletín reporta un sismo de magnitud 7,6 con una profundidad de aproximadamente 33,8 kilómetros. El documento señala como ubicación del evento a Panamá y registra sus coordenadas en 7,5 grados de latitud norte y 80,8 grados de longitud oeste.

La información compartida también incluyó en primer momento a Nicaragua, Guatemala, México, Perú, El Salvador, Costa Rica y Ecuador entre los países señalados con una amenaza potencial. Sin embargo, sobre las 13:32 solo mantuvieron las alertas para Ecuador y Panamá.

Además, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile activó una alerta para la Isla de Pascual ubicada en medio del Océano Pacífico.

¿Qué dice la alerta de tsunami para Colombia?

El sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos identificó a Colombia inicialmente como uno de los países bajo la categoría de «amenaza potencial» (Potential Threat). Esta clasificación señaló que existía una posible amenaza que debe evaluarse, pero no equivale por sí sola a una orden de evacuación ni permite establecer la magnitud del impacto en el territorio nacional.

El portal del Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos
permite consultar los boletines, las observaciones del nivel del mar y los pronósticos disponibles para cada evento. La página también ofrece mapas con los tiempos estimados de desplazamiento de las ondas y sus alturas previstas, cuando se cuenta con esos datos.

En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entregó los primeros reportes sobre el potencial riesgo. Tras las primeras evaluaciones junto a la Dimar, se descartó el riesgo para las costas colombianas.

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