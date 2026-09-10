Atención| se reportó terremoto en Panamá hoy 9 de octubre de 2026: esta fue la magnitud

Este viernes 9 de octubre de 2026, a las 12:56 de la tarde, se detectó un fuerte movimiento telúrico en Panamá.

En los reportes preliminares del Servicio Geológico Colombiano, la magnitud superó los 7.0 de magnitud. Además, la profundidad estuvo por encima de los 10 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro? ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos? Descubra los detalles a continuación.

Así fue el fuerte terremoto que se sintió en Panamá hoy 9 de octubre de 2026

12:56 p.m.

Epicentro: Pitaloza Arriba, Panamá.

Magnitud: 7.6.

Profundidad: 22 kilómetros.

Municipios cercanos: a 205 kilómetros de Bijagual, a 206 de Las Lomas, a 207 de Pedregal, a 210 de David y 214 de Algarrobos Arriba.

¿Qué han planteado las autoridades de Panamá tras el terremoto de hoy 9 de octubre de 2026?

De acuerdo con los reportes de los ciudadanos y las entidades especializadas, el movimiento telúrico se sintió con fuerza aproximadamente durante un minuto.

Además, tanto en las viviendas como en los comercios hubo caída de objetos y se activaron los protocolos de evacuación.

Sin embargo, teniendo en cuenta que los monitoreos continúan realizándose, aún no hay un reporte en el que se confirme si hubo daños estructurales, heridos o víctimas.

No obstante, lo que sí se ha confirmado es que los servicios de telefonía han comenzado a tener intermitencias en varias áreas del territorio panameño.

¿Existe riesgo de tsunami en Colombia tras el terremoto en Panamá? Esto se reportó

De acuerdo con el reporte de la Autoridad Marítima Nacional de Colombia, el movimiento telúrico no reunió las características para activar una alerta de tsunami.

"De acuerdo con la Dimar, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el sismo de magnitud 7.6, a 61 kilómetros de Las Tablas", precisó la entidad.

Aunque, el Sistema de Alertas de Tsunamis de Estados Unidos ha precisado que hay posibilidad de que se generen olas peligrosas en las costas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

En medio de ese panorama, el monitoreo seguirá siendo constante durante las próximas horas.

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá se pronunció tras el terremoto: ¿qué dijo?

En un comunicado oficial, el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá invitó a la ciudadanía a conservar la calma y estar atentos de los reportes oficiales.

"El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá exhorta a la población a mantener la calma ante el reciente movimiento telúrico percibido en gran parte del país. La institución mantiene labores de monitoreo y vigilancia para dar seguimiento a la situación y reitera la importante de actuar con serenidad, responsabilidad y siguiendo las recomendaciones de seguridad", se precisó.