¿Alguien traicionó a Nicolás Maduro para que lo capturaran? Hermano de Delcy Rodríguez habló

Bajo el gobierno del republicano Donald Trump, Estados Unidos dio la estocada en Venezuela. En la madrugada del sábado 3 de enero, capturaron a Nicolás Maduro, poniéndole fin a sus más de 10 años de dictadura.

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La operación de película fue televisada a nivel mundial y la fotografía de Maduro a bordo del USS Iwo Jima quedó para la posteridad. Al haber sido un golpe cercano a la perfección, han surgido dudas sobre cómo se logró; más teniendo en cuenta el hermetismo del régimen venezolano.

Los señalamientos hacia Rodríguez: ¿Hubo traición?

The Guardian reveló a finales de enero que Delcy Rodríguez (quien quedó como presidenta interina tras la caída de Maduro) presuntamente llevaba varios meses dialogando con Estados Unidos, especialmente con el secretario Marco Rubio.

El medio indicó lo siguiente: “En diciembre (de 2025), un estadounidense involucrado le dijo a The Guardian que Delcy Rodríguez le dijo al Gobierno de Estados Unidos que estaba lista: Maduro tiene que irse”.

Esta hipótesis tomó fuerza con el retorno de relaciones diplomáticas entre ambos países con el mandato de Rodríguez, a quien incluso sacaron de la lista Clinton.

Jorge Rodríguez no se guardó nada y respondió

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina, habló con El País de España y se refirió acerca de esta supuesta traición.

“Estoy seguro de que no, en lo que tiene que ver con mandos políticos y militares. De hecho, Rodríguez (Delcy) estuvo trabajando con Maduro hasta las 8:00 p.m. (del viernes 2 de enero)”, afirmó el alto funcionario, mencionando también las que fueron las últimas horas antes de la operación.

Sumado a ello, señaló que, previo a la captura, estuvo hablando con Diosdado Cabello: “Si hubiera ocurrido un evento de esta naturaleza (la traición), seguramente a esta hora ya se sabría”.

Rodríguez también habló sobre la relación con EE. UU. de respeto y cooperación, destacando los avances logrados en 90 días (principalmente la apertura de inversión al sector petrolero) y esperando que las sanciones se levanten en poco tiempo.