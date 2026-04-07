Revelan qué hace todos los días Nicolás Maduro en la cárcel: el programa de TV que no se pierde

Tras su salida del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine habló en un programa de televisión matutino de los detalles sobre cómo fue su convivencia con Nicolás Maduro.

El número uno del régimen de Venezuela fue capturado el pasado 3 de enero en una operación militar y de inteligencia estadounidense cuando intentaba esconderse en un búnker en Miraflores.

Maduro compartió celda con el rapero, quien también estuvo recluido junto a Sean Diddy, por lo que Tekashi 6ix9ine conoció de primera mano cómo el venezolano pasa sus días en prisión.

La rutina diaria de Nicolás Maduro en la cárcel

De acuerdo con las declaraciones de Tekashi 6ix9ine, inicialmente en el stream de Adin Ross detalló las profundas conversaciones que tuvo con Nicolás Maduro, en las que además de contarle su experiencia de película en el momento de su captura, le habló de sus convicciones y de su vida como persona.

El rapero contó que cuando Maduro llegó a su celda olía muy mal:

No olía bien. Bueno, olía a mierda cuando recién salió de la caja, como de la unidad de terroristas. Pero después pudo ducharse y todo eso.

En la entrevista de TV, aseguró que sus días pasan tomando café muy temprano en la mañana y viendo el matutino que lo entrevistaba: ‘Hoy Día’.

Lo juro por el Dios más sagrado que Maduro está viendo este programa ahora mismo (…) nos pasamos viéndolo a usted.

“Somos 15 de nosotros, desde mi cama, con mi pie puedo tocar la cama de Maduro”, explicó.

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¿Qué es lo que hace Nicolás Maduro en prisión?

Las declaraciones del rapero detallan parte de la rutina de Maduro en la cárcel, su convivencia con sus compañeros de celda y su entrega a Dios, quien se habría convertido en su refugio desde que está tras las rejas:

El hombre es muy creyente en Dios. Todo el mundo ha fallado en esta vida, no somos perfectos. Él ora y lee la biblia.

Al salir de la cárcel, Tekashi 6ix9ine mostró un peluche de Bob Esponja que fue autografiado por Nicolás Maduro.