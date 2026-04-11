Destapan cómo está siendo la realidad de Venezuela tres meses después de la caída de Maduro

El sábado 3 de enero de 2026 se dio uno de los hechos más inesperados y a su vez históricos de los últimos años. Bajo la administración del republicano Donald Trump, unidades militares ingresaron a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores: misión lograda con éxito.

Maduro fue el sucesor de Hugo Chávez, perpetrándose en el poder desde 2013 y siendo responsable del presunto fraude electoral de 2024 en la contienda contra Edmundo González.

¿En qué va el proceso contra Nicolás Maduro?

Durante más de 10 años, millones de venezolanos protagonizaron un éxodo que cambió las dinámicas del planeta. Salieron del país por una crisis económica y política de la que hoy aún no hay recuperación.

Tras la operación de la Delta Force, han ocurrido dos aspectos de forma paralela. Por un lado, Maduro y Flores están privados de la libertad en el Centro de Detención de Brooklyn, desde donde han atendido las dos audiencias.

Al mismo tiempo, pero en Venezuela, Delcy Rodríguez quedó al mando como presidenta interina. Algunos sectores han considerado que presuntamente traicionó al dictador, teniendo en cuenta revelaciones en medios de comunicación que mostraron conversaciones con Estados Unidos meses atrás.

Las sospechas han tomado fuerza por los diálogos que ha tenido con la administración Trump, la cual incluso la quitó de la lista Clinton, una de las principales sanciones en su contra.

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Sumado a ello, ha impulsado la ley de amnistía, excarcelación de presos políticos y la salida de altos mandos del régimen, como Alex Saab o Vladimir Padrino. Ahora, más de tres meses después, hay incertidumbre sobre el rumbo que ha tomado el país vecino.

Para conocer la realidad, La FM habló con Luis Ramos Reyes, miembro del Tribunal Supremo de Justicia que está exiliado en Miami. “Es otro país con otra versión. Se han alcanzado muchas cosas y, si bien sigue el régimen, con el control de gobierno de Estados Unidos, es un régimen controlado y tutelado”.

El magistrado destacó la salida de Padrino tras 12 años como ministro de Defensa, aunque precisó que todavía faltan cambios sustanciales en medio de la transición.

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