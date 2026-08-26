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Santa Fe sorprendería a River Plate para lograr la clasificación: así alinearía el 'León'

Santa Fe visita a River Plate por la Copa Sudamericana y prepara una alineación con varias novedades para buscar la clasificación en Argentina.

Santa Fe ya conoce su posible próximo rival en Copa Sudamericana.
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
04:59 p. m.
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Independiente Santa Fe afrontará una de las noches más importantes de su temporada. El conjunto cardenal visitará este miércoles 26 de agosto a River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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La serie está completamente abierta después del empate 0-0 registrado en El Campín. Ahora, el equipo dirigido por Pablo Repetto tendrá que buscar la clasificación como visitante ante uno de los históricos del continente.

La posible alineación de Santa Fe contra River Plate

Para afrontar el compromiso, Santa Fe prepararía una formación con varias novedades y una propuesta que buscaría mantener el equilibrio, pero sin renunciar al ataque.

El 'León' formaría con Wbeimar Asprilla en el arco; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Christian Mafla en defensa.

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En la mitad de la cancha aparecerían Daniel Torres y Kilian Toscano, mientras que más adelante estarían Jader Obrian, Franco Fagúndez y Maximiliano Lovera.

Como principal referente en ataque estaría el capitán y goleador Hugo Rodallega.

La presencia de varios jugadores con características ofensivas mostraría la intención del conjunto bogotano de buscar espacios y aprovechar las oportunidades que pueda dejar River cuando adelante sus líneas.

Santa Fe busca hacer historia en Argentina

El compromiso comenzará a las 7:30 p. m., hora colombiana, y tendrá como escenario el Más Monumental. La ida terminó sin goles, por lo que ninguno de los dos equipos llega con ventaja a la definición.

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Santa Fe sabe que tendrá una tarea complicada. Además, el historial favorece al conjunto argentino: ambos clubes se han enfrentado ocho veces en competiciones de CONMEBOL, con cuatro triunfos de River y cuatro empates.

Sin embargo, el 'León' llega con la posibilidad de cambiar esa historia en el momento indicado. Una victoria en Buenos Aires no solo significaría su primera celebración ante River en torneos continentales, sino que le entregaría el boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde el ganador de la llave se enfrentará a Vasco da Gama.

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