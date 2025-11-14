Hiperinflación podría regresar a Venezuela: economistas sugieren que precios podrían aumentar 800% en 2026

Venezuela estaría al borde de caer, como en 2018, en la hiperinflación. Aunque no se acerca al 130.000% que alcanzó en ese entonces, economistas sugieren que el vecino país podría experimentar un alza en los precios del 630% al 800% en el 2026.

De acuerdo con el economista Oscar Torrealba, el fenómeno empezó a sentirse en 2025, que podría terminar con una inflación del 811%. "Esto indiscutiblemente nos acerca mucho a un escenario hiperinflacionario", porque "para poder considerar hiperinflación en un país, debe tener variaciones (de precios) por encima del 50% mensual durante tres períodos (meses) consecutivos".

Incluso, habiendo dolarizado buena parte de su economía, los venezolanos no logran escapar de la inflación. El mismo Torrealba informó en declaraciones entregadas a la agencia de noticias AFP, que la inflación en dólares de Venezuela fue del 80% en octubre de este año.

Aunque no haya escasez, la plata no alcanza:

Es cierto que el escenario es distinto al de la crisis más profunda, registrada hace unos años. Los venezolanos ya no tienen que espera horas para comprar alimentos de la canasta básica o buscar en estanterías vacías.

Desde el 2024, el Banco Central de Venezuela no publica datos sobre la inflación, pero, según el dictador venezolano, fue del 48%, gracias a estrategias, como detener la emisión de efectivo, despenalizar el uso del dólar y relajar los controles en el país.

Sin embargo, a los venezolanos de a pie no parece alcanzarles el dinero para hacer sus compras. En palabras de Jacinto Moreno, "si ganamos 20 bolívares, nos gastamos 50. Todos los días suben los precios”.

El panorama es el mismo para miles de familias, como la de Norma Guzmán, que han tenido que vivir del día a día, porque, de otra manera, no podrían llevar comida a la mesa: "Hago mercado a diario porque no alcanza".

Maduro culpa a los Estados Unidos y sus sanciones económicas, llegando incluso a adelantar la navidad al 1 de octubre, para dinamizar la economía y repartir miles de mercados entre la población.