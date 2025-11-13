Maduro salió a las calles de Caracas para lanzar un mensaje a Trump: "¡yes peace!"

En medio de un ambiente político marcado por movimientos militares y declaraciones cruzadas, el pedido de Nicolás Maduro a Donald Trump volvió a poner a Venezuela y Estados Unidos en el centro del debate internacional.

RELACIONADO La huelga que le pidió Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos si lo llegan a derrocar

Durante una marcha pública en Caracas, el venezolano envió un mensaje directo a la Casa Blanca, insistiendo en la necesidad de reducir la confrontación y promover un escenario de diálogo que evite una escalada en el Caribe.

Maduro envió su mensaje de paz a EE.UU.

Durante la movilización realizada en la capital venezolana, Maduro declaró que tanto ciudadanos estadounidenses como venezolanos deben “priorizar la paz del continente”, una afirmación que enlaza directamente a Donald Trump.

En su mensaje, insistió en que América no puede seguir repitiendo intervenciones militares de décadas pasadas y pronunció un llamado en inglés dirigido al presidente Trump: “Yes, peace”.

No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz, mencionó Maduro a CNN.

El líder del régimen también aseguró que su gobierno se mantiene enfocado en atender asuntos internos y que no observa con preocupación una posible acción agresiva desde Washington.

No obstante, el contexto en el que se pronunció su declaración refleja un escenario militarizado que ha generado inquietud dentro y fuera del país.

Tensión entre Maduro y Trump

Las afirmaciones de Maduro se dan mientras Estados Unidos mantiene un despliegue militar inusual en el Caribe desde agosto.

La administración estadounidense sostiene que se trata de una operación antidrogas, aunque Caracas insiste en que la maniobra tiene motivaciones políticas y busca presionar un cambio interno de gobierno.

Hasta el momento, fuerzas militares estadounidenses han realizado una veintena de intervenciones contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 80 personas fallecidas, según reportes oficiales de EE. UU. El episodio más reciente dejó cuatro muertos después de que una embarcación fuera destruida en la zona marítima del Caribe.

Con este panorama de fondo, el pedido de Nicolás Maduro a Donald Trump se interpreta como un intento de enviar un mensaje público hacia la desescalada, aunque en un contexto donde la desconfianza entre ambos gobiernos sigue siendo profunda.