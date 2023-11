¿Qué hay detrás de la impresionante explosión de un vehículo que puso en alerta a EE. UU.?

La fuerte explosión de un vehículo este 22 de noviembre sobre el Rainbow Bridge, que une a Estados Unidos y Canadá, muy cerca de las cataratas del Niágara, puso en alerta a las autoridades de ambos países.

En la emergencia murieron dos personas que iban a bordo del automóvil y, de inmediato, se activaron todas las alarmas para determinar si el suceso tenía relación con alguna actividad terrorista.

Horas más tarde de la explosión que quedó registrada en videos de seguridad, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, habló en una rueda de prensa sobre los resultados de las investigaciones encabezadas por el FBI.

¿Un ataque terrorista en frontera de Estados Unidos con Canadá?

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se refirió recientemente a la explosión de un vehículo sobre uno de los pasos fronterizos entre Estados Unidos y Canadá. Al respecto, la mandataria aseguró que "no hay indicios de actividad terrorista".

Además, agregó que "fue un incidente horroroso, una colisión, una explosión (...) pero en este momento no hay conexión terrorista". Cabe recordar que en el aparente accidente resultaron dos personas muertas y un oficial de Aduanas y Protección de Fronteras sufrió algunas heridas leves. Según confirmó la gobernadora, ya fue dado de alta del hospital.

Hochul también explicó que todo se dio cuando el auto, que circulaba a una "velocidad extraordinariamente alta", chocó contra una mediana y voló por encima de una valla de dos metros y medio de altura.

El suceso activó inmediatamente a las fuerzas de seguridad de ambos países, en la víspera por el día de Acción de Gracias.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró ante el Parlamento que se trataba de "una situación muy grave", y anunció el cierre de cuatro pasos fronterizos entre su país y Estados Unidos en esta turística zona. Con excepción del Rainbow Bridge, todos se han reabierto, según las autoridades aduaneras.

Hipótesis de la explosión en Estados Unidos

Imágenes de NBC dejan ver un vehículo blanco, prácticamente volando y dejando una estela de agua detrás, antes de estrellarse con el piso del paso fronterizo.

Según relató The New York Times, los investigadores creen que la explosión se debió al impacto de la colisión contra una columna de cemento. Según la misma fuente, se encontró una maleta cerca del vehículo, que no contenía explosivos.

La explosión se presentó en la víspera del día de Acción de Gracias, una de las mayores fiestas en el calendario estadounidense que lleva a millones de personas a viajar para pasarlo en familia. El Rainbow Bridge, uno de los pasos más frecuentados entre Canadá y Estados Unidos, tiene 16 carriles y está abierto normalmente las 24 horas del día, según las Aduanas estadounidenses.