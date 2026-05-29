Estos son los zapatos secretos con los que migrantes intentan burlar la frontera de EE. UU. : no dejan huella

La frontera entre Estados Unidos y México continúa siendo escenario de estrictos operativos de vigilancia para frenar el ingreso irregular de migrantes.

En medio del fortalecimiento de la seguridad impulsado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, las autoridades estadounidenses han incrementado el uso de tecnología, drones, sensores y patrullajes permanentes en sectores críticos como Arizona.

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Sin embargo, mientras el control fronterizo aumenta, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas también buscan nuevas formas de evadir a las autoridades.

Noticias RCN conoció una de las más recientes estrategias detectadas tiene que ver con un tipo de calzado especial diseñado para ocultar las huellas de quienes cruzan ilegalmente por el desierto.

¿Cómo son los zapatos que usan para evitar ser detectados?

Durante un recorrido realizado en el sector fronterizo de Nogales, Arizona, agentes de la Patrulla Fronteriza mostraron uno de los elementos que actualmente preocupa a las autoridades: zapatos modificados con suelas recubiertas de alfombra.

Según explicaron los agentes, este tipo de calzado es utilizado por redes dedicadas al tráfico de migrantes para intentar borrar o disimular las marcas que normalmente dejan los zapatos sobre la arena y la tierra del desierto.

La idea es evitar que las patrullas fronterizas puedan seguir rastros en el terreno y detectar las rutas utilizadas para ingresar ilegalmente a territorio estadounidense.

¿Por qué estas suelas llaman tanto la atención de las autoridades?

Los agentes fronterizos aseguran que el desierto de Arizona suele dejar marcas muy visibles del paso de personas, especialmente en zonas arenosas y caminos irregulares.

Por eso, los zapatos con suelas de alfombra se han convertido en una herramienta utilizada para intentar dificultar las labores de rastreo.

Las autoridades consideran que este tipo de métodos evidencia cómo las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan adaptándose a las nuevas medidas de seguridad implementadas en la frontera.

¿Cómo vigilan actualmente la frontera entre Estados Unidos y México?

La Patrulla Fronteriza del sector Tucson trabaja diariamente en medio de temperaturas extremas, extensas llanuras, montañas y terrenos desérticos donde históricamente se han registrado miles de cruces ilegales.

En la zona de Nogales, una valla fronteriza de aproximadamente nueve metros de altura divide a Estados Unidos del estado mexicano de Sonora.

La estructura se extiende por cerca de 32 kilómetros y es monitoreada permanentemente por autoridades estadounidenses y mexicanas.

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Además de los patrullajes a pie, las autoridades utilizan vehículos, caballos, cámaras de vigilancia, drones y sensores de movimiento conectados a centros de control que operan las 24 horas del día.

¿Qué otras medidas ha reforzado Estados Unidos?

Según explicó Jesús Vasavilbaso, agente supervisor de la Patrulla Fronteriza, el gobierno estadounidense continúa fortaleciendo las capacidades de control migratorio.

Se está construyendo más muros, se está comprando más tecnologías, se está instalando más cámaras, estamos comprando más drones.

Las autoridades también confirmaron que actualmente cuentan con apoyo militar en varias zonas de la frontera.

De acuerdo con Vasavilbaso, los militares ayudan instalando alambres de púas y reforzando las labores de monitoreo, aunque aclaró que no realizan funciones migratorias directas.

¿Por qué aseguran que disminuyeron los cruces ilegales?

Las autoridades fronterizas sostienen que las medidas implementadas en los últimos meses han generado una reducción significativa de los ingresos irregulares.

Según explicaron, en algunos sectores la disminución de cruces ilegales habría alcanzado hasta el 90%.

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Para los agentes, además del aumento en tecnología y vigilancia, uno de los factores que más habría impactado es que las personas detenidas tras cruzar ilegalmente ya no son liberadas como ocurría anteriormente, sino que ahora deben enfrentar consecuencias legales.