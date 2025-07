Historial criminal del asesino que quedará libre en EE. UU. tras acuerdo con Maduro

Dahud Hanid Ortiz, un ciudadano venezolano con nacionalidad estadounidense y pasado militar en el ejército de EE. UU., fue condenado en Venezuela por asesinar a tres personas en Madrid en 2016.

Las víctimas fueron una abogada, una secretaria y un cliente del despacho del abogado peruano Víctor Joel Salas, quien, según las autoridades, era el objetivo principal del crimen, pero logró salvar su vida porque ese día no llegó a la oficina.

Pese a la condena y a una solicitud de extradición por parte de la justicia española, él fue incluido recientemente en la lista de excarcelados por el régimen de Nicolás Maduro en el marco de una negociación con el gobierno de Estados Unidos.

El 22 de junio de 2016, Dahud Hanid Ortiz llegó al despacho jurídico de Víctor Joel Salas en el barrio Usera de Madrid.

Viajó desde Alemania conduciendo con el propósito de matarlo, motivado por celos, ya que Salas mantenía una relación con su expareja. Ese día, Ortiz ingresó sin cita a la oficina a las 2 de la tarde. Al no encontrar a Salas, se encerró en el baño.

Dentro del despacho se encontraban dos trabajadoras: una abogada identificada como Elisa y la secretaria. Ortiz permaneció oculto hasta que, sin previo aviso, salió armado con un cuchillo.

Primero atacó a Elisa. Luego, al ver la agresión, la secretaria intentó auxiliarla, pero también fue atacada con el arma blanca.

De acuerdo con el relato de Salas, una de las mujeres fue asesinada de inmediato y a la otra la torturó con el objetivo de obtener información sobre su paradero.

Dahud permaneció en el lugar junto a los cuerpos hasta las 5 de la tarde, hora en que llegó un cliente. En ese momento, salió de su escondite y lo golpeó con un objeto contundente en el cráneo con tal brutalidad que su rostro quedó irreconocible.

Pensando que había matado a Salas, el agresor apiló los cuerpos de las tres víctimas, incendió el despacho y huyó. Desde entonces, Salas inició un seguimiento permanente del caso para lograr que el autor del crimen respondiera ante la justicia.

Este sujeto escapó de Europa poco después del triple homicidio, pero en Venezuela fue detenido gracias a una alerta roja emitida por las autoridades europeas.

España solicitó su extradición para juzgarlo, pero el gobierno venezolano se negó a entregarlo argumentando que Dahud era ciudadano venezolano. En su lugar, prometieron procesarlo en su territorio y garantizar el cumplimiento de la condena.

Después de ocho años de procedimientos judiciales, finalmente en 2023 se dictó la sentencia condenatoria en Venezuela. Sin embargo, recientemente se conoció que Dahud fue excarcelado y trasladado a Estados Unidos tras un acuerdo político entre el gobierno estadounidense y el régimen de Nicolás Maduro, que incluyó a varias personas presas en Venezuela.

La principal víctima, el abogado, al ver su rostro entre los liberados, reaccionó con incredulidad:

Indignación, nos sentimos engañados, nos sentimos perplejos y, sobre todo, confusos porque no entendíamos realmente qué estaba sucediendo. No entendíamos cómo era posible que un asesino de tres personas en España esté dentro de las negociaciones como preso político cuando nunca fue procesado como preso político. Es un condenado por tres homicidios brutales despiadados en Madrid.

El abogado insiste en que Ortiz no fue un héroe de guerra ni un perseguido político.

No es un héroe de guerra americano, fue expulsado del ejército por falsificar documentos. No es un preso político. Es un asesino de tres víctimas inocentes.

Desde la liberación del condenado, ni las embajadas de Estados Unidos, ni las de Venezuela, ni la de España han dado respuesta a las peticiones formales que ha presentado Salas.

Pedimos que no dejen libre y no pongan en peligro a la sociedad. Que utilicen las normas internacionales para que se ejecute la condena de este criminal ya convicto. Hago voz populi el reclamo de las familias y yo como víctima que, por favor, no dejen en libertad a un asesino y que cumpla prisión en suelo americano.