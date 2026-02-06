Trump genera polémica con video creado con IA que retrata a los Obama como monos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató la indignación entre los demócratas el viernes después de publicar un fragmento de video que retrata a Barack Obama y a su esposa Michelle como monos.

El fragmento de un segundo aparece dentro de un video que Trump colgó en su plataforma Truth Social, acompañado de teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

La imagen de los Obama proviene de otro meme en el que Trump aparece como un león, rey de la jungla, mientras otros políticos, incluidos los Obama, son representados como animales que le rinden pleitesía o hacen payasadas.

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como "racista", mientras que la Casa Blanca rechazó lo que calificó de "indignación falsa". La canción "El león duerme esta noche" suena de fondo cuando aparecen los Obama.

Reacciones de demócratas y republicanos

El video repite acusaciones falsas contra la empresa Dominion Voting Systems, señalándola de haberle robado las elecciones de 2020 a Trump.

"Esto proviene de un video meme de internet que retrata al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de 'El rey león'", dijo en un comunicado a la AFP la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense", agregó.

En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de 'me gusta' en Truth Social. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, criticó duramente la publicación: "Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", escribió en X.

El senador republicano Tim Scott, afroamericano y aliado de Trump, también reaccionó: "Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El Presidente debería retirarlo".

Ben Rhodes, ex asesor de seguridad nacional y confidente de Obama, añadió: "Los estadounidenses del futuro abrazarán a los Obama como figuras queridas mientras que a él [Trump] lo estudiarán como una mancha en nuestra historia".

Rivalidad con Obama y uso de IA

Obama, único presidente negro en la historia de Estados Unidos, respaldó en la campaña de 2024 a Kamala Harris, rival de Trump. El republicano inició su carrera política impulsando la teoría conspirativa racista y falsa del "birther", según la cual Obama no había nacido en Estados Unidos.

La rivalidad entre ambos se ha mantenido durante años. Trump ha mostrado enojo por la popularidad de Obama y por su Premio Nobel de la Paz. Tras gobernar entre 2017 y 2021, Trump regresó a la Casa Blanca cuatro años después, luego del mandato de Joe Biden.

En su segundo mandato, Trump ha intensificado el uso de imágenes hiperrealistas fabricadas con inteligencia artificial en Truth Social, a menudo glorificándose y burlándose de sus críticos.

El año pasado publicó un video de IA que mostraba a Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y otro en el que el líder demócrata Hakeem Jeffries aparecía con un bigote falso y un sombrero de charro, lo que también fue calificado de racista.