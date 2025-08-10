Policía desmanteló red que hurtó 40.000 celulares en el Reino Unido y los envió a China

De cuatro teléfonos hurtados en el Reino Unido, tres provienen de Londres. Principalmente, de lugares turísticos o de ocio nocturno, como Westminster y West End.

Y, en los últimos cuatro años, el reporte de teléfonos hurtados en la ciudad capital se triplicó, pasando de 28.609 a 80.588.

Detrás de este fenómeno estaría una red de tráfico internacional que habría enviado 40.000 celulares robados a China, en donde un iPhone de segunda puede ser vendido hasta por 5.000 dólares por ciudadanos que intentan evadir la censura estatal.

Red fue desmantelada gracias a una víctima inconforme:

Entre las quejas más frecuentes de víctimas del hurto a celulares en Londres está la acción limitada de la Policía. Y es que, incluso, teniendo la ubicación, pocas veces los ciudadanos recuperan su teléfono.

Sin embargo, un ciudadano inconforme logró que el equipo de seguridad de un local utilizado como bodega, descubriera un montón de cajas con dispositivos robados; lo que, finalmente, interesó a las autoridades:

"Durante la Nochebuena una víctima ubicó en un almacén cerca del aeropuerto de Heathrow (oeste de Londres) un iPhone que le habían robado. El equipo de seguridad del lugar estaba dispuesto a ayudar y descubrieron que el teléfono estaba en una caja, junto a otros 894 dispositivos ", explicó Mark Gavin, inspector de la Policía británica, a la BBC.

Según dijo, "encontrar el cargamento original de teléfonos fue el punto de partida de una investigación mediante la cual se desmanteló una banda internacional de contrabandistas, que creemos que podría ser responsable de la exportación de hasta el 40% de todos los teléfonos robados en Londres".

Tras realizar una serie de pruebas, lograron seguirles el rastro a dos hombres afganos y uno de la India implicados en la compra y venta de celulares robados y, días más tarde, realizaron otras 15 capturas de mujeres, en su mayoría extranjeras, que estarían involucradas con la red.

Un negocio millonario y lleno de trampas:

De acuerdo con la Policía británica, tan pronto como hurtaban los celulares, los envolvían en papel aluminio para evitar que fuera rastreados y luego los enviaban a Hong Kong.

Los ladrones podrían recibir hasta 400 dólares por modelos de Apple y, de acuerdo con la ministra para la Policía y el Crimen de Reino Unido, Sarah Jones, algunos de ellos solían ser traficantes de bajo nivel:

"Hemos escuchado que algunos delincuentes están dejando de traficar drogas y se han pasado al negocio del robo de teléfonos porque es más lucrativo (…) Un teléfono vale cientos de libras y por eso se puede entender que los delincuentes, que van un paso adelante y quieren explotar nuevos delitos, se vuelquen a ese mundo".