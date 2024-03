"No sentí pánico", la historia del hombre que fue atacado por un cocodrilo en EE. UU.

Un hombre de 68 años fue atacado el pasado fin de semana por un cocodrilo mientras se encontraba en el Parque Nacional Everglades al sur del estado de Florida en Estados Unidos.

Rodrigo Constain se encontraba navegando cuando un fuerte viento volteó su barco haciéndolo caer al agua, fue en ese momento en el que el animal mordió en la pierna izquierda.

Constain dijo a NCB6 que no sintió pánico porque al inicio no se había dado cuenta que lo que lo había apresado era un crocodilo.

Así sucedió el ataque de cocodrilo en Florida

El hombre se encontraba navegando en el sector de Flamingo Marina en el parque cuando un fuerte viento hizo que se volteara la embarcación y que Constain cayera al agua.

Cuando el hombre intentó volverse a subir al bote, notó que algo lo estaba agarrando fuertemente de la pierna. “No sentí ningún dolor, nada. No sé por qué”, dijo el hombre a la cadena NCB6 de EE. UU.

Por instinto, Constain sumergió su mano en el agua e intentó liberarse de lo que lo estaba aprisionando, por su cabeza nunca pasó que se tratase de un cocodrilo.

“Puse mi mano en la parte de arriba [de la mandíbula] y la otra abajo y traté de soltar lo que me estaba agarrando. Abrió la boca, no es que hubiese tenido la fuerza para hacerlo, él simplemente abrió la boca”, contó Constain.

Una vez libre, el hombre nadó hasta la cubierta y fue allí cuando empezó a sentir dolor. Una vez allí fue atendido por las autoridades y llevado en helicóptero hasta el hospital Jackson South.

¿Qué pasó con el hombre atacado por un cocodrilo en Florida?

Rodrigo ya se encuentra reposando en casa, pero no podrá caminar durante un mes, pues según le dijeron los doctores la mordida del animal había penetrado hasta el hueso y no se explicaban cómo no había sufrido alguna fractura.

“Si no estás con Dios, yo no estaría aquí. Él estaba todo el tiempo conmigo y eso es lo que pienso. No tenía miedo, porque cuando crees en Dios, no tienes miedo”, afirmó el hombre.

Ahora, Rodrigo y su esposa crearon un GoFundMe para recolectar parte de lo gastado en el hospital.