¿Cuál podría ser el efecto en Colombia del nuevo arancel global del 10% anunciado por Trump?

El presidente Donald Trump anunció un arancel global del 10% a todas las importaciones, una decisión que vuelve a tensionar el comercio internacional y que podría tener repercusiones directas para Colombia.

El nuevo impuesto no se sustenta en la Ley de Emergencia Económica de 1977, norma que había sido cuestionada anteriormente, sino en la Ley de Comercio General de 1974, que sí le permite al mandatario imponer este tipo de gravámenes, aunque de manera temporal.

Según lo anunciado, la medida tendrá una vigencia de 150 días a partir de la entrada en vigor de la orden ejecutiva.

¿Cuál es el impacto real del arancel del 10% anunciado por Trump?

El experto en Derecho Internacional, Juan Carlos Portilla, habló en Noticias RCN y explicó que el impacto de esta decisión puede ser “grandísimo” para el comercio internacional, dado que Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del planeta y prácticamente todos los países mantienen un interés estratégico en conservar relaciones comerciales fluidas y abiertas con ese país.

Portilla fue claro en señalar que, hasta ahora, no existe un listado específico de países que quedarían sujetos al nuevo arancel del 10%.

Lo que se deduce del comunicado oficial es que el alcance sería global y universal, lo que en una primera lectura podría involucrar a todos los países y a la gran mayoría de productos.

¿Cuál podría ser el efecto en Colombia del nuevo arancel global del 10%?

En ese escenario, Colombia podría quedar incluida dentro del grupo de naciones afectadas por el impuesto.

El experto hizo un llamado a la cordura tanto al Gobierno como a los empresarios colombianos frente a la información conocida hasta ahora.

Señaló que es fundamental establecer un diálogo bilateral directo con el gobierno de Estados Unidos para obtener información de primera mano sobre el alcance real del nuevo gravamen: qué productos cobijará, si aplicará sin excepciones y cómo impactará las exportaciones o importaciones vinculadas con Colombia.

Además, indicó que el Gobierno colombiano podría contar con un margen de negociación apoyado en la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, un punto estratégico para los intereses de la política estadounidense.

Bajo ese argumento, podría plantearse la posibilidad de un régimen de excepción si finalmente el arancel se aplica de manera indiscriminada a todos los países.

Ahora, mientras se define el alcance exacto de la orden ejecutiva, el panorama combina expectativa, posibles tensiones y la necesidad de una estrategia diplomática clara para evitar que el nuevo arancel afecte de manera directa el intercambio comercial entre ambos países.