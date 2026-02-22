Variante de gripe aviar podría llevar al límite de la extinción a varias especies en la Antártida

Con gran preocupación, el científico chileno Víctor Neira advirtió que el virus letal H5N1 de la influenza aviar se ha extendido completamente por la región antártica, y es que "esta enfermedad es capaz de matar al 100% de las aves en periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, en uno o dos días puede llegar a matar al 90% o 100% de los animales de un lugar".

El experto de la Universidad de Chile y del Instituto Antártico Chileno (Inach) alertó que, debido a que las poblaciones de la zona son escasas a nivel global, el fortalecimiento de este patógeno podría provocar que "cualquier especie, si se ve gravemente afectada por el virus, podría pasar a estar en peligro de extinción".

Es imposible determinar el número de animales que han muerto:

La magnitud de la crisis quedó al descubierto tras la última expedición de verano austral, en la que detectaron animales contagiados a lo largo de 900 kilómetros de la costa occidental.

Aunque se han registrado animales infectados en una decena de especies —incluyendo al cormorán antártico, la gaviota dominicana, el lobo fino antártico y los pingüinos de Adelia y Papúa—, el conteo de muertes es una tarea titánica.

Según Neira, el número real de bajas podría ser significativamente superior, ya que las condiciones extremas y las bajas temperaturas limitan las exploraciones científicas a solo un par de horas por jornada.

RELACIONADO VIDEO I Cría de gorila en peligro de extinción nace a plena luz del día en zoológico de España

Rutas migratorias han permitido al virus extenderse en Asia, América y Europa:

El avance del virus en el continente blanco comenzó a documentarse en abril de 2024, cuando el equipo de Neira identificó a cinco skuas (págalos) infectadas, hallazgo que fue ratificado en la revista Frontiers in Veterinary Science.

Este fenómeno en la Antártida forma parte de una devastadora ola global que, desde 2021, ha golpeado a millones de mamíferos y aves silvestres en Asia, Europa y América a través de las rutas migratorias. Los antecedentes en la región son preocupantes: solo en 2023, la gripe aviar terminó con la vida de aproximadamente 1.300 pingüinos de Humboldt en Chile, lo que representó la pérdida de un 10% de su población total en el país.

El riesgo es inminente para aves como el cormorán o la skua antártica, cuyas poblaciones apenas alcanzan los 20.000 individuos en todo el mundo, lamentó el investigador, que lleva una década analizando las variantes de influenza en este ecosistema único.