CANAL RCN
Internacional

Variante de gripe aviar podría llevar al límite de la extinción a varias especies en la Antártida

Poblaciones de animales únicos de este ecosistema se encuentran bajo amenaza. Algunas de ellas no superan los 20.000 individuos.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 22 de 2026
07:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con gran preocupación, el científico chileno Víctor Neira advirtió que el virus letal H5N1 de la influenza aviar se ha extendido completamente por la región antártica, y es que "esta enfermedad es capaz de matar al 100% de las aves en periodos cortos de tiempo. Por ejemplo, en uno o dos días puede llegar a matar al 90% o 100% de los animales de un lugar".

El experto de la Universidad de Chile y del Instituto Antártico Chileno (Inach) alertó que, debido a que las poblaciones de la zona son escasas a nivel global, el fortalecimiento de este patógeno podría provocar que "cualquier especie, si se ve gravemente afectada por el virus, podría pasar a estar en peligro de extinción".

El burro: un amigo que se extingue
RELACIONADO

El burro: un amigo que se extingue

Es imposible determinar el número de animales que han muerto:

La magnitud de la crisis quedó al descubierto tras la última expedición de verano austral, en la que detectaron animales contagiados a lo largo de 900 kilómetros de la costa occidental.

Aunque se han registrado animales infectados en una decena de especies —incluyendo al cormorán antártico, la gaviota dominicana, el lobo fino antártico y los pingüinos de Adelia y Papúa—, el conteo de muertes es una tarea titánica.

Según Neira, el número real de bajas podría ser significativamente superior, ya que las condiciones extremas y las bajas temperaturas limitan las exploraciones científicas a solo un par de horas por jornada.

VIDEO I Cría de gorila en peligro de extinción nace a plena luz del día en zoológico de España
RELACIONADO

VIDEO I Cría de gorila en peligro de extinción nace a plena luz del día en zoológico de España

Rutas migratorias han permitido al virus extenderse en Asia, América y Europa:

El avance del virus en el continente blanco comenzó a documentarse en abril de 2024, cuando el equipo de Neira identificó a cinco skuas (págalos) infectadas, hallazgo que fue ratificado en la revista Frontiers in Veterinary Science.

Este fenómeno en la Antártida forma parte de una devastadora ola global que, desde 2021, ha golpeado a millones de mamíferos y aves silvestres en Asia, Europa y América a través de las rutas migratorias. Los antecedentes en la región son preocupantes: solo en 2023, la gripe aviar terminó con la vida de aproximadamente 1.300 pingüinos de Humboldt en Chile, lo que representó la pérdida de un 10% de su población total en el país.

El riesgo es inminente para aves como el cormorán o la skua antártica, cuyas poblaciones apenas alcanzan los 20.000 individuos en todo el mundo, lamentó el investigador, que lleva una década analizando las variantes de influenza en este ecosistema único.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Murió querido periodista: tenía 68 años

Artistas

El legado que deja Willie Colón: 15 discos de oro, 5 de platino y una huella imborrable en la salsa mundial

Artistas

¿Por qué habían hospitalizado a Willie Colón horas antes de su fallecimiento?

Otras Noticias

Artistas

¿Willie Colón presentía que se iba a morir? Esta fue la escalofriante premonición que tuvo

Willie Colón habló de la muerte en uno de sus conciertos de los últimos años. Estas fueron sus declaraciones.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 21 de febrero de 2026

¡Las balotas ya eligieron a los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 21 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Liga BetPlay

Ganó Nacional, empató Cali y perdió Millonarios: se movió la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I y así quedó

Café

Beber 2 o 3 tazas de café al día se asocia con menor riesgo de demencia, según estudio

Senado de la República

Findeter: Pruebas y chats reveladores. ¿Apoyos legislativos por contratos?