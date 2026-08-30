CANAL RCN
Internacional

Los detalles del robo de un millonario collar de diamantes en un museo en Viena

La joya fue lucida por la reina Nazli en 1939 durante la boda de su hija Faiza con el futuro sah Mohammad Reza Pahlavi.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
05:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un excepcional collar de Van Cleef & Arpels, con más de 200 quilates en diamantes montados en platino y compuesto por 673 piedras preciosas, fue robado a plena luz del día el jueves en el Museo de Artes Aplicadas (MAK), según informó la policía austriaca.

El conocido “maestro de las fugas”, que escapó cuatro veces de prisión, fue recapturado en España
RELACIONADO

El conocido “maestro de las fugas”, que escapó cuatro veces de prisión, fue recapturado en España

Dos hombres sin máscara, grabados por las cámaras de seguridad y que habían comprado entradas, rompieron con un martillo la vitrina de cristal que contenía la joya antes de huir. Uno de ellos iba armado, precisaron las autoridades en un comunicado emitido la madrugada del viernes.

Una pieza histórica de la realeza egipcia

La joya, valorada en varios millones de euros según una tasación de Sotheby’s en 2015, fue realizada para la antigua familia real egipcia y lucida por la reina Nazli en 1939 durante la boda de su hija Faiza con el futuro sah Mohammad Reza Pahlavi.

¿Qué es el virus del Nilo Occidental, del que ya se reportan contagios en 12 países de Europa?
RELACIONADO

¿Qué es el virus del Nilo Occidental, del que ya se reportan contagios en 12 países de Europa?

El collar formaba parte de una exposición temporal dedicada a la casa francesa Van Cleef & Arpels, fundada en 1906 en la Place Vendôme de París y especializada en alta joyería. Desde el 10 de junio se exhiben unas 500 piezas, de las cuales más de 300 pertenecen a la firma y más de 200 al museo vienés.

Investigación en curso y otros robos recientes

El MAK confirmó el robo, pero señaló que no podía facilitar información sobre la investigación en curso. Aunque había anunciado el cierre de la exposición, un periodista de la AFP pudo acceder el viernes y constató que la vitrina había sido opacada. La casa Van Cleef & Arpels no respondió de inmediato a las consultas.

Sujeto se coló con una espada en escuela sueca y atacó a los estudiantes
RELACIONADO

Sujeto se coló con una espada en escuela sueca y atacó a los estudiantes

El caso se suma a otros robos recientes de patrimonio cultural en Europa: el jueves fue sustraído casi en su totalidad el Tesoro de Villena, colección de orfebrería en oro de la Edad del Bronce en España, y el año pasado varias joyas de la Corona fueron usurpadas en Francia en un espectacular golpe a plena luz del día.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cambio climático

¿Refrigeradores para empleados? El nuevo invento que ganó popularidad en verano entre las compañías japonesas

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro reaparece en redes con nuevas fotos y un mensaje para sus seguidores: “Estamos firmes”

Nasa

Lanzamiento del telescopio N. G. Roman ¿Cuál es su misión en el espacio?

Otras Noticias

Ministerio de Transporte

Nuevo Código Nacional de Tránsito: Gobierno ya prepara reforma para reducir multas y costos

Mintransporte inició la elaboración del borrador que busca modificar multas, cobros del RUNT y SIMIT, cursos, licencias y revisión técnico-mecánica.

Santander

Madre de Lucas Murillo celebra traslado de su hijo en avión medicalizado a Bucaramanga

Andrea García, madre del menor, expresó su alegría por la noticia y relató que el traslado se hará en un avión ambulancia.

Viral

Influencer pidio un iPhone 17 Pro Max por Temu y esto fue lo que le llegó

Deportivo Cali

Oficial: Matías Orozco fue presentado por su nuevo equipo y le dejó varios millones al Deportivo Cali

Invima

Invima explica cuáles son los riesgos por consumir creatina monohidrato de origen desconocido