Los detalles del robo de un millonario collar de diamantes en un museo en Viena

Un excepcional collar de Van Cleef & Arpels, con más de 200 quilates en diamantes montados en platino y compuesto por 673 piedras preciosas, fue robado a plena luz del día el jueves en el Museo de Artes Aplicadas (MAK), según informó la policía austriaca.

Dos hombres sin máscara, grabados por las cámaras de seguridad y que habían comprado entradas, rompieron con un martillo la vitrina de cristal que contenía la joya antes de huir. Uno de ellos iba armado, precisaron las autoridades en un comunicado emitido la madrugada del viernes.

Una pieza histórica de la realeza egipcia

La joya, valorada en varios millones de euros según una tasación de Sotheby’s en 2015, fue realizada para la antigua familia real egipcia y lucida por la reina Nazli en 1939 durante la boda de su hija Faiza con el futuro sah Mohammad Reza Pahlavi.

El collar formaba parte de una exposición temporal dedicada a la casa francesa Van Cleef & Arpels, fundada en 1906 en la Place Vendôme de París y especializada en alta joyería. Desde el 10 de junio se exhiben unas 500 piezas, de las cuales más de 300 pertenecen a la firma y más de 200 al museo vienés.

Investigación en curso y otros robos recientes

El MAK confirmó el robo, pero señaló que no podía facilitar información sobre la investigación en curso. Aunque había anunciado el cierre de la exposición, un periodista de la AFP pudo acceder el viernes y constató que la vitrina había sido opacada. La casa Van Cleef & Arpels no respondió de inmediato a las consultas.

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El caso se suma a otros robos recientes de patrimonio cultural en Europa: el jueves fue sustraído casi en su totalidad el Tesoro de Villena, colección de orfebrería en oro de la Edad del Bronce en España, y el año pasado varias joyas de la Corona fueron usurpadas en Francia en un espectacular golpe a plena luz del día.