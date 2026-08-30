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Aplazan la audiencia contra Alex Saab, presunto testaferro y potencial testigo en el caso contra Maduro

La audiencia estaba prevista para septiembre, pero el tribunal autorizó que se realice en noviembre.

Alex Saab y Nicolás Maduro.
Alex Saab y Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
06:40 p. m.
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Uno de los momentos más importantes de este 2026 ocurrió el 3 de enero, en pleno inicio de año, con la extracción de Nicolás Maduro.

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El venezolano llevaba desde 2013 en el poder, siendo el sucesor de Hugo Chávez. Durante su régimen, el país latinoamericano sucumbió en una impresionante crisis que desembocó el éxodo, con el que miles cogieron sus maletas y buscaron un mejor futuro afuera.

Más de seis meses con Maduro preso

En 2024 ocurrieron dos sucesos clave. El primero fue la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales tras superar a quien era en ese momento la vicepresidenta, Kamala Harris.

Por otra parte, las elecciones en Venezuela fueron cruciales para el desenlace de Maduro. La oposición y comunidad internacional denunciaron que hubo un presunto fraude electoral, por lo que el verdadero ganador del 28 de julio había sido Edmundo González.

Con Trump en el poder, la presión de Estados Unidos sobre Venezuela creció con el despliegue militar en las aguas del Caribe y Pacífico. Si bien el motivo principal era destruir las posibles narcolanchas que quisieran cruzar por los canales marítimos, fue la antesala de la Operación Resolución Absoluta.

¿Cuándo será la audiencia?

A Maduro lo estaban buscando por supuestos nexos con estructuras narcotraficantes y el golpe certero fue en la madrugada del 3 de enero. Lo capturaron junto a su esposa Cilia Flores y desde ese momento ha estado en el Centro de Detención de Brooklyn, Nueva York.

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En paralelo, Estados Unidos también arrestó a Alex Saab, el señalado testaferro y quien ejerció como ministro en Venezuela (Delcy Rodríguez, la presidenta interina, lo apartó). Se debe recordar que estando en Cabo Verde, en 2020, ya lo habían capturado; pero en 2023 el expresidente Joe Biden le concedió el indulto.

A Saab lo están juzgando por presunto lavado de dinero y otros delitos financieros. Esto, por presuntos dineros que ingresaron al sistema financiero de Estados Unidos provenientes de un supuesto desvío del CLAP y operaciones de PDVSA.

NTN24 conoció un avance en el proceso: la audiencia contra el exministro ya no será el 8 de septiembre, sino el 16 de noviembre. La defensa había solicitado el aplazamiento y tener más tiempo para analizar el material probatorio.

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