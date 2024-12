Hombre que atacó a una jueza en Estados Unidos es condenado a varias décadas de cárcel

Deobra Redden, de 31 años, el hombre que se abalanzó sobre una jueza que estaba a punto de sentenciarlo en enero de 2024, fue condenado a una pena de 26 a 65 años de prisión este 10 de diciembre por el ataque que se hizo viral en un video.

Iba a ser sentenciado por intento de agresión con lesiones corporales graves por la jueza Mary Kay Holthus, pero cuando la mujer afirmó que lo enviaría a prisión en vez de dejarlo bajo libertad condicional, Redden dio un impresionante salto sobre el estrado y cayó encima de la jueza, entonces de 62 años, a quien agredió antes de ser controlado por varios hombres en la sala.

La jueza pidió la máxima condena contra el hombre que lo agredió

La defensa de Redden abogó por una condena de hasta once años en un intento de encontrar un punto medio entre la gravedad de los cargos, la aceptación de los mismos y que el hombre se declaró mentalmente enfermo.

"No soy una mala persona, no soy un tipo malvado", dijo Redden a la jueza Susan Johnson. "No estoy justificando mis acciones, pero digo que no soy una mala persona, y sé que no intenté matar a Mary Kay Holthus, sé que me importaba su bienestar", agregó.

Sin embargo, a pesar de sus declaraciones, la Fiscalía pidió una pena considerable, y leyó un comunicado de Holthus quien se dijo a favor de castigarlo con la mayor pena posible. "Tomó la decisión consciente de matarme e hizo todo lo posible por conseguirlo", afirmó la jueza en el texto.

La condena para Deobra Redden podría ir hasta los 60 años de prisión

La jueza Johnson sostuvo que los doctores que evaluaron a Redden concluyeron que él entendía la diferencia entre bien y mal, y que el ataque no fue solo contra Holthus, sino que también agredió a un alguacil.

Johnson lo sentenció a varias penas consecutivas por cada uno de los cargos pendientes, fallo que dejará a Redden tras las rejas por al menos 26 años, cuando podrá pedir libertad condicional.