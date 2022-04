Isabel II es homenajeada con una Barbie a su semejanza para conmemorar su cumpleaños 96

Para celebrar el cumpleaños 96 de la Reina Isabel II, como dicta la tradición, los cañones de la Torre de Londres dispararán 62 salvas y otras 41 se lanzarán desde el céntrico Hyde Park. Pero habrá poco más, ya que desde el siglo XVIII la soberana británico celebra su cumpleaños oficialmente en junio para disfrutar del buen tiempo.

Además, este año el festejo coincidirá con las fastuosas actividades organizadas para el "jubileo de platino", los 70 años de reinado de Isabel II, que llegó al trono el 6 de febrero de 1952. Sin embargo, el último ha sido un año complicado para la reina, entre la muerte de su esposo, el príncipe Felipe, la demanda por abuso sexual a una menor que su hijo Andrés, acabó cerrando con un acuerdo financiero extrajudicial en Estados Unidos y sus crecientes problemas de salud. En este contexto, Isabel II preveía soplar las 96 velas "de forma privada", dijo a la AFP una portavoz del Palacio de Buckingham.

Coincidiendo con el cumpleaños, el fabricante estadounidense de juguetes Mattel sacó a la venta una Barbie con los rasgos de una joven Isabel II. La muñeca luce un vestido blanco y porta el broche de la orden de la Jarretera, una condecoración bastante importante en el país y que solo ella y otras 24 personas tienen. L a muñeca saldrá a la venta a partir de hoy, 21 de abril, a través de internet.

HAPPY AND GLORIOUS: Queen Elizabeth II is being honored with a Barbie doll in her likeness to mark her Platinum Jubilee.



