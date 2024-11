Hong Kong reconoce derechos de parejas del mismo sexo en vivienda y herencia

El máximo tribunal de Hong Kong reafirmó este martes los derechos de las parejas del mismo sexo a la vivienda y las herencias.

Una decisión favorable a la protección de los derechos de la población LGBT+ y contraria a la postura del Gobierno.

Ya en 2023, una sentencia del mismo tribunal, la Corte Final de Apelaciones, cerró las puertas al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero instó al Gobierno a establecer en dos años un marco legal alternativo para salvaguardar los derechos de estas parejas.

Reconocen derechos de parejas del mismo sexo en Hong Kong

El juez principal Andrew Cheung en dos resoluciones escribió que “la Corte desestima por unanimidad las apelaciones presentadas por el gobierno de Hong Kong”.

Cabe mencionar que los fallos ponen fin a una batalla legal de seis años que comenzó cuando el residente Nick Infinger demandó al Gobierno por una política que le impidió a él y su pareja alquilar una vivienda pública por considerar que no constituyen una familia común.

El caso fue unido al de Henry Li y su fallecido esposo, Edgar Ng, quienes demandaron al Gobierno por las reglas sobre vivienda subsidiada y de herencia que excluyen a las parejas del mismo sexo.

Reacciones tras la decisión del Gobierno de Hong Kong

Tras conocerse la decisión, Nick Infinger celebró la decisión con una bandera arcoíris.

“Espero que Hong Kong se vuelva más igualitario y justo. Las sentencias de hoy reconocen que las parejas del mismo sexo pueden amarse y merecen vivir juntos”.

De su parte, Henry Li publicó una carta dirigida a su esposo, que se suicidó en 2020. “He vivido con dolor, pero nunca me he rendido en tu deseo de igualdad (...) Espero no haberte defraudado”, escribió.

Ambos querellantes habían ganado sus casos en tribunales inferiores, pero en febrero el Gobierno presentó recurso contra los dos en la máxima Corte de apelaciones, que las rechazó este martes unánimemente.

El juez Cheung dijo que las políticas de exclusión de parejas del mismo sexo en las residencias públicas de Hong Kong, donde vive el 28% de los 7,5 millones de habitantes de la ciudad, no pueden justificarse.

En la cuestión de las herencias, los magistrados Joseph Fok y Roberto Ribeiro estipularon que las leyes existentes son discriminatorias e inconstitucionales.

La ONG Hong Kong Marriage Equality aplaudió las sentencias y urgió al Gobierno a “terminar inmediatamente con la exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio”.

El apoyo a los enlaces del mismo sexo en Hong Kong ha crecido en la última década y llegó a un 60% el año pasado, según una encuesta de tres universidades.