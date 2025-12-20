Estados Unidos revocó la visa de varios funcionarios del Consejo Electoral de Honduras

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el Departamento de Estado denegó la solicitud de visado de Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral de Honduras, y revocó el visado de Mario Morazán, presidente del Tribunal Electoral de Honduras. La decisión se dio por obstaculizar el conteo de votos tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

"Consideraremos todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes impiden el recuento de votos en Honduras", dijo Rubio.

RELACIONADO Presidenta de Honduras denuncia adulteración electoral y acusa injerencia de Donald Trump

Y es que casi tres semanas después de las elecciones en Honduras aún no está claro quién será el próximo presidente del país debido a un lento proceso de recuento de votos, acusaciones de fraude y la intervención de Estados Unidos.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras comenzó el jueves el conteo manual de aproximadamente el 15% de los votos después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos exigiera el miércoles que se comenzara de inmediato el recuento de las papeletas.

La autoridad electoral atribuyó las protestas a la imposibilidad de iniciar el conteo manual de las papeletas que, según dijo, presentaban inconsistencias y, por lo tanto, fueron excluidas del recuento inicial.

¿Cómo va el reconteo de votos en Honduras?

Nasry Asfura, del Partido Nacional, aventaja al candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por unos 43.000 votos, de los más de 3 millones emitidos. Pero todavía hay cientos de miles de votos que no se han contabilizado debido a incoherencias en las actas de escrutinio.

El presidente Trump, respaldó a Asfura y sugirió que el apoyo de Washington a Honduras estaba condicionado a que Asfura ganara las elecciones.

El consejo tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador de las elecciones, que asumiría el cargo a finales de enero para un mandato de cuatro años.