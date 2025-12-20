CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos revocó la visa de varios funcionarios del Consejo Electoral de Honduras

La decisión se dio por presuntamente obstaculizar el conteo de votos tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

Estados Unidos revocó la visa de varios funcionarios del Consejo Electoral de Honduras
Foto: AFP

Reuters

diciembre 20 de 2025
03:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el Departamento de Estado denegó la solicitud de visado de Marlon Ochoa, miembro del Consejo Nacional Electoral de Honduras, y revocó el visado de Mario Morazán, presidente del Tribunal Electoral de Honduras. La decisión se dio por obstaculizar el conteo de votos tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

"Consideraremos todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes impiden el recuento de votos en Honduras", dijo Rubio.

Presidenta de Honduras denuncia adulteración electoral y acusa injerencia de Donald Trump
RELACIONADO

Presidenta de Honduras denuncia adulteración electoral y acusa injerencia de Donald Trump

Y es que casi tres semanas después de las elecciones en Honduras aún no está claro quién será el próximo presidente del país debido a un lento proceso de recuento de votos, acusaciones de fraude y la intervención de Estados Unidos.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras comenzó el jueves el conteo manual de aproximadamente el 15% de los votos después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos exigiera el miércoles que se comenzara de inmediato el recuento de las papeletas.

Elecciones en Honduras: Trump amenaza con retirar la ayuda al país latino si no gana Asfura
RELACIONADO

Elecciones en Honduras: Trump amenaza con retirar la ayuda al país latino si no gana Asfura

La autoridad electoral atribuyó las protestas a la imposibilidad de iniciar el conteo manual de las papeletas que, según dijo, presentaban inconsistencias y, por lo tanto, fueron excluidas del recuento inicial.

¿Cómo va el reconteo de votos en Honduras?

Nasry Asfura, del Partido Nacional, aventaja al candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por unos 43.000 votos, de los más de 3 millones emitidos. Pero todavía hay cientos de miles de votos que no se han contabilizado debido a incoherencias en las actas de escrutinio.

El presidente Trump, respaldó a Asfura y sugirió que el apoyo de Washington a Honduras estaba condicionado a que Asfura ganara las elecciones.

El consejo tiene hasta el 30 de diciembre para declarar al ganador de las elecciones, que asumiría el cargo a finales de enero para un mandato de cuatro años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

India

Tren atropelló y mató a una manada de siete elefantes en India

Venezuela

¿Intervención armada en Venezuela? Esto dijo Lula da Silva en cumbre del Mercosur

Jeffrey Epstein

Ya empezaron a publicarse los archivos de Epstein: incluyen documentos, fotografías y otros materiales

Otras Noticias

Atlético Nacional

Presidente de Atlético Nacional confirmó fichajes y salidas para el 2026

El presidente de Atlético Nacional confirmó salidas, posibles fichajes y renovaciones para 2026, en un proceso de reconstrucción tras un 2025 sin títulos de Liga BetPlay.

Antioquia

Menor de 14 años fue asesinada a tiros por el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia

El ataque dejó dos muertos y un herido en medio de la escalada de violencia que afecta al municipio del norte antioqueño.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 20 de diciembre de 2025

Navidad

Tradiciones navideñas que están desapareciendo en Colombia: ¿Por qué?

Enfermedades

Síndrome del comedor nocturno: síntomas, causas y complicaciones del diagnóstico