Hospitales católicos en EE. UU. limitan derechos reproductivos: difícil panorama tanto para mujeres como hombres

La decisión de la Corte Suprema en Estados Unidos de anular el derecho al aborto, ha influenciado en los servicios médicos a nivel nacional. Los hospitales o centros de salud con inclinaciones católicas restringen el aborto, el uso de anticonceptivos y otros tratamientos para la salud reproductiva.

Los hospitales católicos, según el Washington Post, tienen 1 de cada 7 camas en el país. En los estados que lidera el partido republicano, estas condiciones de tratamientos están más presentes que en estados neutros o demócratas.

Estos centros de salud siguen a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos que prohíben lo "inmoral" como la esterilización, vasectomía, ligaduras de trompas de falopio postparto y anticoncepción de cualquier tipo, esto incluye limitar la atención si se da un aborto espontáneo o un embarazo ectópico, poniendo en riesgo a la mama y el bebe. “Son una destilación de las enseñanzas morales de la Iglesia católica, tal como se aplican a la atención médica moderna, según John F. Brehany en el Washington Post.

Sistemas de salud más importantes a nivel nacional son católicos

Datos revelan que 4 de los 10 sistemas de salud más importantes a nivel nacional son católicos; estos, siendo 394 hospitales en Alaska, Iowa, Washington y Wisconsin o en los otros estados, el 40% de las camas son en instalaciones bajo esta doctrina. En la zona del norte del país se han dado varias protestas por parte de los residentes, pues en el estado de Connecticut existe un centro de salud de 128 años que ha afectado los derechos reproductivos de los residentes por décadas. A lo que responden los centros de salud, “los servicios que hemos brindado en el pasado son los mismos servicios que continuaremos brindando en el futuro”.

La información de estas excepciones no es compartida a los pacientes, los hospitales no describen este cambio en los servicios en ningún momento, ni siquiera en su página web.“Muchos hospitales han lidiado con esto siendo bastante silenciosos” dado que el caso por anulación al derecho de abortar Roe vs. Wade es un resultado que conduce las políticas dentro de estos espacios.

En una encuesta en el 2018, más de un tercio de las mujeres desconocen la doctrina por la cual se rigen los hospitales a los que se dirigen; esto ha generado que estas sean tratadas de manera limitada. Estas pacientes piden extrema transparencia de parte de los hospitales en el momento de atender al paciente en necesidad, pues esto puede alterar su bienestar en general.

Hasta el momento, en algunos estados, según la ley aprobada, se evita que los hospitales interfieran con la capacidad de un médico para brindar atención a una paciente embarazada cuya salud o vida está en riesgo; muchas mujeres han dado sus testimonios de partos complicados o problemas de salud a largo plazo por las restricciones que ofrecen estos hospitales. En varios casos, las mujeres que sufren por desbalances hormonales durante o después del embarazo no se les brinda atención o acceso a anticonceptivos o los procedimientos son tan costosos que estas mujeres mueren muy jóvenes.