Tras la muerte de un periodista muy reconocido e influyente, su esposa lo despidió con este desgarrador mensaje

El periodista, que se encontraba viviendo fuera de su país, murió a causa de un cáncer. Estas fueron las palabras de último adiós de su esposa.

agosto 27 de 2025
06:31 p. m.
Huemanzin Rodríguez, el reconocido periodista mexicano que tenía 51 años y se destacó como locutor, guionista, conductor de programas y era conocido como uno de los reporteros culturales más influyentes de su país, murió el pasado miércoles 20 de agosto de 2025.

El comunicador, que dejó una huella durante más de 20 años de carrera en el Canal 22, uno de los más importantes de México, falleció en Rygge, Noruega, el lugar en el que vivía.

De acuerdo con lo que se reveló, Huemanzin Rodríguez padecía un cáncer que perjudicó su salud de manera paulatina y, a pesar de los recurrentes tratamientos, su corazón dejó de latir.

La noticia no solo fue confirmada por el Canal 22, en el que Huemanzin Rodríguez seguía trabajando desde la distancia, sino que también por su esposa, que escribió un sentido mensaje en sus redes sociales.

Este fue el desgarrador mensaje con el que la esposa de Huemanzin Rodríguez, el reconocido periodista de México, confirmó su muerte

Tras la muerte de Huemanzin Rodríguez, su esposa Ane Rosnes ingresó a la cuenta de Facebook del periodista y le dio el último adiós con su poema favorito.

"06.03.1974 - 20.08.2025. ¡Tan pronto pasa todo cuando pasa! ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco! Nada se sabe, todo se imagina. Rodéate de rosas, ama, bebe y calla. El resto es nada", escribió la esposa del periodista Huemanzin Rodríguez.

Además, acompañó esos versos con una foto del periodista lleno de paz en un paisaje de Noruega.

Así reaccionaron los seguidores de Huemanzin Rodríguez tras el desgarrador mensaje de último adiós de su esposa

Una vez la esposa de Huemanzin Rodríguez redactó el mensaje y lo publicó en las redes sociales, los internautas escribieron múltiples mensajes de condolencias.

"No existe manera de decirte hasta pronto o adiós", "lamento muchísimo esta triste noticia", "lo leo y no lo creo", "buen viaje y mucha paz a tu familia" y "qué tristeza", han sido algunos de los pronunciamientos.

 

 

