Reconocido periodista fue encontrado sin vida en su casa: tenía 46 años

El mundo del periodismo se encuentra de luto debido a que un reconocido periodista de España fue encontrado sin vida al interior de su casa, en Madrid.

Se trata de Javier Cid, que tenía 46 años, era oriundo de Zamora y trabajaba en El Mundo, uno de los diarios más importantes de su país. Además, también aparecía en el programa Y Ahora Sonsoles.

La noticia fue confirmada en vivo por su compañera Pepa Romero, que expresó un sentido mensaje de condolencias para los familiares de Javier Cid y exaltó su legado.

Así fue como en el programa Y Ahora Sonsoles se confirmó la muerte de Javier Cid, el reconocido periodista de España

La presentadora Pepa Romero, con la voz entrecortada, lamentó la muerte del periodista Javier Cid, lo recordó como una persona muy especial en su vida y se solidarizó con sus seres más queridos.

"Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión y el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido, destaco con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó y siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos LGBTI", inició diciendo la periodista.

"Le tenemos un gran cariño, yo especialmente, le mandamos un beso muy grande a la familia y a ti Javier, donde quiera que estés, un beso", agregó totalmente conmocionada.

Además, unos minutos después, la presentadora comentó el post de Y Ahora Sonsoles e indicó que se enteraron en vivo de la muerte de su compañero y que esperan que no tener que volver a entregar noticia de ese tipo.

¿De qué murió Javier Cid, el reconocido periodista de España?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de la muerte de Javier Cid, el periodista que pertenecía al equipo de trabajo de El Mundo.

De esa manera, debido a que fue encontrado sin signos vitales dentro de su casa, las autoridades ya se encuentran investigando qué fue lo que pudo haber sucedido y esperan esclarecer muy pronto la situación.