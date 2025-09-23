Huracán Gabrielle podría llegar a España para el fin de semana ¿Dónde alcanzará tierra?

Hay preocupación en España por la trayectoria del huracán Gabrielle, que podría estar golpeando la región de Galicia durante el fin de semana.

De momento, el huracán alcanzó la categoría cuatro con vientos de hasta 140 millas por hora y se encuentra en cercanías a Bermuda, en donde sigue causando vientos y lluvias torrenciales desde Carolina del Norte y hasta Canadá, por la costa este de Norteamérica.

Expertos quisieron compartir un parte de tranquilidad con los habitantes de la península ibérica, sugiriendo que Gabrielle podría perder fuerza en su desplazamiento y convertirse en tormenta tropical para el momento en que pise Europa.

Sin embargo, sigue siendo un pronóstico temprano, que podría registrar cambios de aquí al domingo, cuando se espera, golpee las costas de España.

¿Qué otros detalles se conocen sobre Gabrielle?

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET)”el huracán Gabrielle llegará el viernes a Azores. Luego dejará de ser huracán. Se acercará el fin de semana a la Península como borrasca, algo relativamente habitual en otoño”, aunque reciente para los españoles.

A la fecha “hay incertidumbre, pero podría dejar mala mar, lluvias y vientos fuertes en el oeste peninsular”.

Un mensaje similar al del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés)]: "Se pronostica que Gabrielle se acerque a las Azores a última hora del jueves. En las Azores deben monitorear el progreso de Gabrielle aunque es demasiado pronto para especificar la magnitud del viento potencial, la lluvia y los impactos de las olas”.

¿Cómo prepararse ante un huracán?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, al encontrarse en la trayectoria de un huracán, se recomienda 1. Anotar los números de los sistemas de emergencia y tenerlos a la mano, 2. Preparar un kit de supervivencia, 3. Encontrar un refugio cercano y las rutas por las que puede llegar desde su casa y 4. Asegurarse de que el refugio acepte mascotas, en caso de tenerlas.