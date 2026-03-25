Delcy Rodríguez cortó abruptamente su participación en foro: le iban a hacer preguntas incómodas

La presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó de manera remota en la Cumbre Prioritaria del Foro de Inversiones Internacionales (FII) 2026, que se lleva a cabo en Miami. El evento reúne a empresarios y actores del sector financiero interesados en oportunidades de inversión a nivel global.

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Durante su intervención, Rodríguez habló sobre el panorama económico del país, señalando que Venezuela atraviesa un proceso de estabilización y ejecución de reformas orientadas a fortalecer el entorno productivo. También hizo referencia a la importancia de generar condiciones favorables para atraer capital extranjero.

Delcy Rodríguez no quiso responder preguntas

Al finalizar su discurso, la funcionaria indicó que quedaba disponible para responder preguntas. Sin embargo, su conexión se interrumpió antes de que iniciara la ronda prevista en la agenda del evento. En ese momento, el moderador se preparaba para dar paso a la interacción con los asistentes.

Esta situación generó cuestionamientos en redes sociales, pues se esperaba que Rodríguez fuera confrontada con relación a la continuidad del régimen en el poder. Entre los comentarios, se destacó que su participación buscaba atraer inversión extranjera, pero terminó generando incertidumbre sobre el panorama económico y político de Venezuela.

Contenido de su intervención en el foro FII 2026

En su exposición, Rodríguez afirmó que Venezuela busca consolidar un entorno económico que permita diversificar sus fuentes de ingreso. Asimismo, mencionó la necesidad de establecer espacios de cooperación internacional que faciliten la participación de inversionistas.

También se refirió a la dinámica de las relaciones internacionales y a la posibilidad de avanzar en agendas de trabajo conjuntas con otros países, destacando la relevancia de Venezuela en el contexto regional.