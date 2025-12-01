CANAL RCN
Reconocida cantante se desmayó en pleno concierto: esto fue lo que sucedió

La cantante tuvo que abandonar el escenario en los brazos de un funcionario de logístico y manifestó que no se acordaba de nada.

Foto: Freepik.

noviembre 12 de 2025
07:05 a. m.
El domingo 9 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el festival Waterbomb Macao y HyunA, la reconocida estrella del K-Pop, se presentó junto a su equipo de trabajo.

Los asistentes que llegaron al recinto Macao Outdoor Performance Venue estaban emocionados con el show artístico de la cantante y bailarina que participó en el video del éxito 'Gangnam Style', que se estrenó en julio del 2012 y le dio la vuelta al mundo.

Sin embargo, de repente, HyunA se desmayó en pleno escenario y tuvo que ser ayudada de inmediato por las demás bailarinas y el personal de logística.

Esto fue lo que le pasó a HyunA, la estrella de K-Pop que se desmayó en pleno concierto

HyunA se encontraba interpretando la canción 'Bubble Pop', que en Youtube cuenta con más de 160 millones de reproducciones, y cayó en el escenario justo cuando estaba bailando.

Por lo tanto, sus compañeras corrieron hacia donde ella para saber si estaba bien y un hombre encargado de la seguridad del evento ingresó a la tarima, la alzó en sus brazos y la llevó al camerino para que pudieran monitorear su estado.

Además, tras lo ocurrido, HyunA se pronunció, manifestó que no se acordaba de lo sucedido y le pidió disculpas a los fanáticos que la estaban apoyando.

"Lo siento muchísimo, había pasado muy poco tiempo desde la presentación anterior y quería mostrarles una gran actuación, pero siento que no lo logré. No recuerdo nada, realmente", comenzó diciendo HyunA.

"Muchos fans vinieron y pagaron para ver el espectáculo. Lo lamento, de verdad, muchísimo. A partir de ahora voy a trabajar en fortalecer mi resistencia", complementó.

¿Cuál pudo ser la causa del desmayo de HyunA, la estrella de K-Pop, en pleno concierto?

Luego de que HyunA se desmayó en la tarima, sus fanáticos recordaron que ella anunció que había bajado 10 kilos en solo 30 días. En consecuencia, manifestaron que esa pudo ser una de las razones de la descompensación.

Asimismo, en el pasado, la artista de K-Pop había comunicado que le habían diagnosticado síncope vasovagal y que ese padecimiento podía causarle desmayos imprevistos.

 

