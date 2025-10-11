CANAL RCN
¿Un icónico cantante colombiano está afrontando una crisis económica? Esta fue su sorprendente confesión

El cantante, mediante un video, explicó cuál es la situación que está enfrentando en este momento. ¿Cómo han reaccionado sus seguidores?

noviembre 10 de 2025
12:13 p. m.
En las últimas horas, un reconocido cantante colombiano apareció en las redes sociales y manifestó que está afrontando una difícil situación económica.

Se trata de Giovanny Ayala, el oriundo de Granada, Meta, que tiene 49 años y es el intérprete de éxitos como 'Anoche la escribí', 'De rodillas te pido' y 'De qué te las picas'.

Según el cantante de música popular, se encuentra con muy poco dinero y, aunque para él no es fácil hablar de esos temas personales, decidió romper el silencio.

¿Cuál fue la confesión exacta de Giovanny Ayala? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así fue como Giovanny Ayala aseguró que se encuentra enfrentando una crisis económica

Giovanny Ayala, a través de un video, indicó que pensó mucho en la situación que se encuentra viviendo y llegó a la conclusión de que lo mejor era que sus seguidores se enteraran.

"La fuerza que estoy haciendo para contarles algo muy personal a todos ustedes, lo pensé muchísimo y no es fácil", comenzó afirmando el cantante colombiano.

"Ando sin plata y estoy apretado, apretado, apretado", agregó Giovanny Ayala.

El video en el que realizó la confesión es el siguiente:

¿Cómo han reaccionado los seguidores de Giovanny Ayala tras revelar la crisis económica que está enfrentando?

Luego de que el video de Giovanny Ayala se hizo viral en las redes sociales, unos seguidores le desearon que pueda recuperarse económicamente, mientras que otros indicaron que todo se trataría de una campaña de marketing para lanzar su nueva canción.

"Hay un Dios que no abandona", "puro show", "es su nuevo tema musical", "que Dios lo bendiga", "debe ser marketing" y "la vida es una ruleta", han sido algunos de los mensajes expresados en las redes sociales.

Sin embargo, por ahora, tras las reacciones del público, Giovanny Ayala aún no ha aclarado si su confesión está relacionada con la promoción de una nueva canción.

 

