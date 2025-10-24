Identifican al conductor implicado en el asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown en México

Las autoridades mexicanas identificaron al chofer que habría trasladado a los músicos colombianos B-King (Bayron Sánchez) y Regio Clown (Jorge Luis Herrera) hasta el sitio donde fueron asesinados en el Estado de México.

Según el medio La Silla Rota, el hombre fue identificado como Mariano N., alias El Mariano, quien habría manejado el Mercedes-Benz color plata que recogió a los artistas en Polanco y los llevó hacia la zona de Iztapalapa, desde donde se habría coordinado su traslado final a Cocotitlán, donde fueron hallados sin vida el 17 de septiembre.

Los reportes de la investigación indican que este hombre fue contratado exclusivamente para esa tarea, lo que lo convierte en una pieza clave para esclarecer el crimen. Su testimonio podría revelar quiénes ordenaron el traslado y las motivaciones detrás del asesinato.

Antecedentes del conductor y ruta del vehículo

De acuerdo con La Silla Rota, 'El Mariano' ya había sido detenido meses antes por tentativa de homicidio tras participar en un ataque armado contra un comerciante en la Ciudad de México. Pese a haber sido captado en video y detenido con droga, fue liberado semanas después por falta de pruebas o denuncias formales.

Cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta del Mercedes-Benz, que partió desde Polanco, atravesó Iztapalapa y terminó en el Estado de México, donde los cuerpos fueron hallados.

En mensajes enviados antes de desaparecer, Regio Clown mencionó una reunión con 'Mariano' y 'El Comandante', lo que refuerza los indicios de una conexión entre el chofer y los autores materiales del homicidio.

Investigación abierta y reclamo de justicia

Las Fiscalías del Estado y de la Ciudad de México mantienen abiertas varias líneas de investigación. Se analizan comunicaciones, registros telefónicos y evidencias forenses para determinar si 'El Mariano' actuó solo o bajo órdenes de terceros.

A más de un mes del crimen, las familias de los artistas siguen esperando respuestas. La identificación del conductor supone un avance clave, pero aún no hay detenciones de los autores intelectuales ni claridad sobre los motivos detrás del asesinato.