Angie Miller reapareció y rompe el silencio sobre el caso B-King: “Estuve detenida, pero soy inocente”

La actriz venezolana aclaró su vínculo con el artista asesinado y desmintió los rumores que la relacionaban sentimentalmente con él.

B King Angie Miller
FOTO: Captura de pantalla - Angie Miller | Instagram

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
07:41 p. m.
La muerte de los artistas Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, 'Regio Clown', continúa causando conmoción tanto en Colombia como en México, donde fueron hallados sin vida luego de haber desaparecido el 16 de septiembre.

En medio de las investigaciones, una de las figuras señaladas fue Angie Miller, actriz de contenido para adultos, quien decidió romper el silencio tras haber estado detenida durante tres días por los hechos.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 143.000 seguidores, Miller explicó que su detención se debió a un proceso de investigación rutinario y no a una acusación formal. "Estuve detenida del 23 al 26, fue una investigación sencilla y yo soy una persona inocente", expresó la actriz.

“No fui su pareja”: la aclaración de Angie Miller sobre su relación con B-King

Ante los rumores de un supuesto vínculo sentimental con B-King, Miller fue enfática en su declaración: “Quiero aclararles que yo no soy mujer de Bayron, ni fui su pareja, lamentablemente. Nos estábamos conociendo, él era una persona muy espectacular y hermosa, me afectó muchísimo lo que sucedió”, dijo.

La actriz aseguró que entre ambos existía una amistad basada en intereses profesionales, y que habían acordado enfocarse en sus respectivas carreras. “Tenía muchos intereses mutuos con él, pero no éramos pareja”, insistió Miller, buscando desligarse de las versiones que la relacionan directamente con el caso.

“Él estaba en el lugar incorrecto”: Miller se defiende de los señalamientos

Durante su mensaje, Angie Miller expresó su dolor por la pérdida de B-King y rechazó los comentarios que han circulado en su contra. “Yo fui la primera persona que quiso que apareciera y le ayudé a su familia. Él estaba en el momento incorrecto con las personas incorrectas”, manifestó.

Miller también reveló que su familia ha sufrido las consecuencias mediáticas del caso, motivo por el cual había evitado pronunciarse antes. “Mi mamá ha estado mal de salud, por eso le prometí no meterme en este tipo de cosas, pero tengo que salir a defenderme”, comentó.

Angie Miller busca dejar atrás los rumores

La actriz pidió públicamente que se detengan las especulaciones sobre su implicación y reafirmó su condición de mujer soltera y libre de vínculos sentimentales. “Les pido que me desliguen de todas las cosas malas que están diciendo de mí, que todas son falsas. En ningún momento me llevaron a juicio o he dado alguna declaración”, enfatizó.

Con su testimonio, Angie Miller busca cerrar un capítulo marcado por la desinformación y el señalamiento público, mientras las autoridades continúan esclareciendo el crimen que terminó con la vida de dos artistas reconocidos.

