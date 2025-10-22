CANAL RCN
Internacional

Asesinan en México a empresario paisa: ¿En circunstancias similares a las de B-King?

Edwin Andrés Gómez Mejía, empresario antioqueño conocido como ‘Bocadillo’, fue asesinado el 17 de octubre en el estado de Jalisco.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
01:05 p. m.
Edwin Andrés Gómez Mejía es un empresario paisa de 46 años que fue asesinado en Jalisco, México, el pasado 17 de octubre.

Gómez, conocido en Medellín como ‘Bocadillo’, era un emprendedor que expandía una marca de tequila y que frecuentaba círculos de artistas y figuras políticas, según reconstrucciones de su actividad en redes y otros registros.

Fotografías con músicos y menciones en eventos refuerza la hipótesis de los posibles hilos detrás del crimen.

Aunque por el momento no se ha establecido ninguna relación con el crimen de B-King, pero el hecho de que tuviera tanta cercanía con el medio musical enciende las alarmas.

Empresario paisa tenía negocios en México

Documentos mercantiles revelan que ‘Bocadillo’ era representante legal de Comercializadora Internacional Cavas Agave Colombia S.A.S., entidad registrada en Medellín en 2019 que lo vinculaba a operaciones comerciales en Jalisco.

Dentro de la investigación figurarían los mensajes de una mujer esteticista que le escribía insistentemente para exigirle pagos.

Repatriaron el cuerpo de empresario colombiano asesinado en México

El cuerpo de Gómez ya fue repatriado a Colombia y las exequias se realizarán en los próximos días.

Las autoridades investigan el caso de los colombianos que, por razones de trabajo o emprendimiento, residen o hacen negocios en México terminan en investigaciones por violencia.

Se espera que la investigación avance y se pueda determinar qué hay detrás del crimen del empresario.

