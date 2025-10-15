Las impactantes imágenes que dejan las inundaciones en México tras varios días de fuertes lluvias

México ha atravesado, durante los días más recientes, por fuertes lluvias e inundaciones que ya han cobrado la vida de 64 personas, según el más reciente reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Las fuertes lluvias, que han estado asociadas a la tormenta tropical Raymond y el huracán Priscilla, han impactado con mayor contundencia en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Inundaciones en México

Calles inundadas, personas en los techos de sus viviendas y carros en medio de ríos de lodo son las principales imágenes que han circulado en redes y que han documentado la magnitud de la tragedia.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno “no va a escatimar” en los recursos para atender la emergencia, decenas de personas han protestado frente al Palacio de Gobierno de Hidalgo al exigir celeridad en las labores de rescate en las zonas que aún permanecen incomunicadas.

Conmovedoras imágenes de las inundaciones en México

Los usuarios han tomado sus respectivas redes sociales para documentar los desmanes que el fenómeno natural ha dejado a su paso. Sin embargo, la valentía de algunos ciudadanos también ha sido exaltada ya que la acción colectiva ha permitido el rescate de varios damnificados.

Este fue el caso de dos abuelos, quienes quedaron atrapados en el techo de su vivienda ubicada en Veracruz mientras esperaban ser rescatados. Ante el elevado nivel del agua, que ya cubría parte de sus piernas, ambos decidieron esperar abrazados ante alguna señal de ayuda.

El conmovedor momento fue capturado y publicado en la red social TikTok en donde miles de internautas han celebrado la valerosa acción de la pareja de adultos mayores.

Por supuesto, los rescates de animales también se han tomado las redes ya que cientos de usuarios han compartido imágenes de personas que, a pesar de la tragedia, han huido en compañía de sus mascotas.

Por esto, rescatistas también han solicitado ayudas para no solo atender la vida humana, sino también la de los animales que han padecido en medio del contundente desastre natural.