CANAL RCN
Internacional

Familias afectadas por las redadas migratorias recibirán un subsidio en esta ciudad de los EE. UU.

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a corte de junio del 2025, 236 mil inmigrantes indocumentados habían sido detenidos.

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
01:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En respuesta a las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a las afueras de tiendas de la cadena Home Depot, granjas y puntos de autolavado, la Junta de Supervisores del Condado declaró el estado de emergencia en Los Ángeles, California, para prestar asistencia a los residentes afectados por las acciones del Gobierno Federal y sus agentes.

Con la medida, podrán ofrecer subvenciones a los hogares afectados por la detención de migrantes y negocios que han ido quedándose sin personal, por los arrestos, o el miedo a salir a la calle y terminar en un centro del ICE.

De acuerdo con la integrante de la junta Janice Hahn, "conforme intentamos resolver nuestra respuesta a la crueldad de ICE y a su desprecio por las leyes, creo que es importante tener todas las herramientas posibles a nuestra disposición, incluyendo poderes de emergencia".

Domiciliario en bicicleta logró escapar de una redada del ICE en Chicago: video viral
RELACIONADO

Domiciliario en bicicleta logró escapar de una redada del ICE en Chicago: video viral

Tiempos desesperados ¿requieren medidas desesperadas?

Kathryn Barger, la única supervisora que votó en contra de declarar el estado de emergencia para ofrecer estas ayudas dijo estar segura de “que con esto se van a presentar demandas legales".Desde el sector inmobiliario, por ejemplo, dijeron que, de aplicarse congelamientos de renta, como en la pandemia del Covid-19, será más difícil la búsqueda de arriendos accesibles en el área de Los Ángeles.

Y es que, según Daniel Yukelson, director ejecutivo del Apartment Association of Greater Los Angeles, los arrendadores siguen recuperándose de los "miles de millones de dólares en alquileres no cobrados".

“Los arrestaremos”: asesor de Trump advierte redadas del ICE por el show de Bad Bunny en el Super Bowl
RELACIONADO

“Los arrestaremos”: asesor de Trump advierte redadas del ICE por el show de Bad Bunny en el Super Bowl

La Junta considera necesaria la declaratoria:

En respuesta, Lindsey Horvath, quien presnetó la medida de votación, dijo que la declaratoria "empoderará al condado a tomar todas las acciones de emergencia para apoyar y dar estabilidad a las comunidades impactadas".

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a corte de junio del 2025, 236 mil inmigrantes indocumentados habían sido detenidos y, al menos, 207 mil deportados. Gran parte de estas capturas fueron realizadas en Los Ángeles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Nuevo ataque con explosivos dejó dos puentes destruidos en Ecuador

Artistas

Luto en Hollywood: murió querido artista que marcó historia en películas legendarias como 'Back to the Future'

Gaza

Rebecca González relató los duros días de cautiverio de su esposo, Elkana Bohbot

Otras Noticias

Inseguridad

VIDEO | Motoladrones desataron balacera tras intentar robar a los ocupantes de un carro en Cali

Al huir, dispararon contra el carro y una de las balas impactó un bus del sistema MÍO.

Hernan Dario Gomez

El ‘Bolillo’ Gómez explotó en rueda de prensa por críticas ante inminente fracaso con El Salvador

Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez no aguantó más las críticas por el mal momento de El Salvador y la inminente eliminación del Mundial.

Artistas

¡Vidente hizo impactante predicción sobre la pelea de Karina García con Karely Ruiz!

Finanzas personales

Daviplata sorprendió a millones de usuarios con nuevas funciones que tendrá: téngalo en cuenta

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios