Familias afectadas por las redadas migratorias recibirán un subsidio en esta ciudad de los EE. UU.

En respuesta a las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a las afueras de tiendas de la cadena Home Depot, granjas y puntos de autolavado, la Junta de Supervisores del Condado declaró el estado de emergencia en Los Ángeles, California, para prestar asistencia a los residentes afectados por las acciones del Gobierno Federal y sus agentes.

Con la medida, podrán ofrecer subvenciones a los hogares afectados por la detención de migrantes y negocios que han ido quedándose sin personal, por los arrestos, o el miedo a salir a la calle y terminar en un centro del ICE.

De acuerdo con la integrante de la junta Janice Hahn, "conforme intentamos resolver nuestra respuesta a la crueldad de ICE y a su desprecio por las leyes, creo que es importante tener todas las herramientas posibles a nuestra disposición, incluyendo poderes de emergencia".

Tiempos desesperados ¿requieren medidas desesperadas?

Kathryn Barger, la única supervisora que votó en contra de declarar el estado de emergencia para ofrecer estas ayudas dijo estar segura de “que con esto se van a presentar demandas legales".Desde el sector inmobiliario, por ejemplo, dijeron que, de aplicarse congelamientos de renta, como en la pandemia del Covid-19, será más difícil la búsqueda de arriendos accesibles en el área de Los Ángeles.

Y es que, según Daniel Yukelson, director ejecutivo del Apartment Association of Greater Los Angeles, los arrendadores siguen recuperándose de los "miles de millones de dólares en alquileres no cobrados".

La Junta considera necesaria la declaratoria:

En respuesta, Lindsey Horvath, quien presnetó la medida de votación, dijo que la declaratoria "empoderará al condado a tomar todas las acciones de emergencia para apoyar y dar estabilidad a las comunidades impactadas".

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a corte de junio del 2025, 236 mil inmigrantes indocumentados habían sido detenidos y, al menos, 207 mil deportados. Gran parte de estas capturas fueron realizadas en Los Ángeles.