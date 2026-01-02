VIDEO I Fuerte temblor en México interrumpió rueda de prensa presidencial

Ciudad de México reportó este viernes 2 de enero un fuerte sismo de magnitud 6,5, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional. El movimiento telúrico logró ser percibido desde diferentes zonas de la ciudad por lo que las contundentes alarmas generaron el pánico de cientos de ciudadanos, quienes se vieron obligados a evacuar de manera inmediata.

RELACIONADO Colombia inicia mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU

Sismo en México interrumpe discurso presidencial

Según portavoces internacionales, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero Sur. Esta información fue corroborada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se vio obligada a interrumpir su primera rueda de prensa al percatarse del contundente movimiento.

Así mismo, la mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de "daños graves" ni en Ciudad de México ni en Guerrero. Sin embargo, las imágenes de su reacción ya le han dado la vuelta la internet por lo que cientos de internautas han exaltado la tranquilidad con la que evacuó, mientras se encontraba en vivo.

De igual manera, usuarios en internet también se han tomado las redes sociales al compartir clips de sus respectivas evacuaciones en donde se observan los momentos de pánico que algunas personas atravesaron, pues algunas fueron sorprendidas bañándose, durmiendo y dirigiéndose para sus respectivos lugares de trabajo.

Otro de los clips deja ver el movimiento de un edificio, que quedó capturado en cámara, mientras uno de los residentes salió por la ventana para capturar las reacciones de cientos de ciudadanos que se encontraban en las calles. Los edificios con piscinas también alertaron a las personas.

Según internautas, las alarmas sísmicas en cada uno de los teléfonos móviles también lograron alertar a los ciudadanos, quienes se vieron obligados a evacuar en horas de la mañana.

RELACIONADO Aumenta número de muertos tras ataque armado en Ecuador en la víspera de Año Nuevo

Sismos en México

Cabe recalcar que la zona centro de Ciudad de México se encuentra asentada sobre un subsuelo fangoso que antes era un lago por lo que dicha característica la hace más sensible a los sismos que se presentan allí.

Por esto, con el apoyo del Servicio Sismológico se han desarrollado sistemas de alarma que van incluidos a los teléfonos móviles con el objetivo de advertir dichos movimientos.